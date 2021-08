Apple TV+ : une journée de folie pour les nouveautés dont See s02

Il y a 31 min (Màj il y a 10 min)

William Teixeira

Réagir



Nous sommes vendredi et qui dit vendredi dit... Les ajouts de nouveaux épisodes et de programmes sur Apple TV+ ! En ce vendredi 27 août, les abonnés au service de streaming d'Apple vont être ravis puisqu'il y a de nouveaux contenus et le lancement d'une nouvelle saison très attendue. On vous dit tout.

Lancement de la saison 2 de See

C'est officiel, Apple propose depuis tôt ce matin la deuxième saison de sa série à succès See. Pour l'instant, les abonnés Apple TV+ retrouve seulement le 1er épisode, la firme de Cupertino compte bien faire durer le plaisir sur le long terme en proposant 1 épisode par semaine jusqu'à la fin de la saison 2.



Pour ce premier épisode de 1 heure et 2 minutes, vous retrouvez Baba qui s'aventure en territoire hostile avec l'objectif de retrouver Haniwa. Du côté de la reine Kane, celle-ci consacre une nouvelle capitale payane et fait une annonce qui va chambouler ce début de seconde saison !

Il y a moins d'un mois, Apple a publié dans son communiqué de presse ce qui attend les abonnés Apple TV+ pour cette seconde saison qui s'annonce incroyable !

Dans la saison 2, Baba Voss (Jason Momoa) se bat pour réunir sa famille. Son frère Edo (Dave Bautista) a capturé Haniwa, la fille de Baba, et a juré de se venger de son frère. Pendant ce temps, la menace de guerre plane entre le Royaume de Paya et la République Trivantienne, entraînant Baba et sa famille directement au centre du conflit.

Un nouvel épisode de Ted Lasso

Apple TV+ propose également le sixième épisode de la série Ted Lasso. Dans ce nouvel épisode qui dure seulement 35 minutes, Ted constate avec plaisir l'effet positif des nouvelles recrues sur la dynamique de l'équipe. Malgré tout, le coach se demande si cela sera suffisant pour emmener le club jusqu'à la demi-finale de la compétition !

Un nouvel épisode de Mr. Corman

La série Mr. Corman continue sur Apple TV+, elle aussi possède le rythme d'un nouvel épisode par semaine. Le service de streaming propose aujourd'hui le cinquième épisode qui dure 26 minutes. On retrouve Josh qui entre dans le monde toxique "des mecs qui rament, mais qui ne veulent pas atteindre le rivage".

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.