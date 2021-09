Apple interdit à ses employés de discuter autour de l'équité salariale

Il faut le dire, en 2021, nous avons eu le droit à énormément de récits autour des tensions entre dirigeants et employés d'Apple. Le dernier en date raconte que la Pomme aurait fait fermer un canal Slack à l'intérieur duquel plusieurs employés parlaient de l'équité salariale dans la société.

Ça ne rigole pas chez Apple !

L'actualité est bouillante chez Apple en ce moment. Au-delà de l'annonce de l'iPhone 13 qui s'approche de plus en plus mais qui concerne le côté externe, c'est bien du côté interne que les soucis ou du moins les tensions s'accumulent.

Après avoir parlé d'une possible obligation vaccinale, d'une fin définitive du télétravail et d'une interdiction aux sondages internes, nous apprenons aujourd'hui qu'Apple aurait bloqué un canal Slack (lieu de discussion) où discutaient plusieurs employés de la marque au sujet de l'équité salariale.



La raison évoquée est souvent la même, Apple indique que c'est une violation de la politique de l'entreprise. Selon le rapport, Apple aurait bien prévu une règle interne sue ce sujet et en voici un extrait.

La réglementation Slack d'Apple stipule que les canaux pour les activités et les passe-temps non reconnus comme des clubs d'employés Apple ou des associations de réseau de diversité ne sont pas autorisés et ne devraient pas être créés.

De son côté, The Verge note que d'autres canaux Slack de l'entreprise sont ouverts et qu'eux aussi ne respectent pas la politique de la société, mais il semblerait que le côté "fun" dérange moins Apple. Nous pouvons donc l'affirmer, comme dans beaucoup d'autres entreprises, la situation est tendue en ce moment entre les dirigeants et ses employés et nul doute que nous en apprendrons davantage dans les mois à venir.



Pour rappel, le hashtag #AppleToo a également été lancé afin d'inciter un maximum de monde au sein d'Apple a raconté des histoires qui se seraient déroulées que ce soit autour de la discrimination, du racisme ou tout simplement des pressions internes.