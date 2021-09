Pas de capteur de pression artérielle dans l'Apple Watch 7

Alban Martin

Hier, le Nikkei Asia a publié un rapport affirmant que la prochaine Apple Watch Series 7 comportera des capacités de mesure de la pression artérielle, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles la production de la montre été retardée du côté des fournisseurs.

Plus tard le même jour, Bloomberg a cité ses propres sources corroborant l'affirmation du Nikkei selon laquelle le nouveau modèle avait posé des problèmes de fabrication pouvant entraîner des contraintes d'approvisionnement ou des retards d'expédition. En revanche, le rapport de Debbie Wu et Mark Gurman n'a fait aucune mention d'un capteur de pression artérielle.

Pour ne laisser aucune place au doute, Gurman a maintenant précisé cela dans un tweet, affirmant qu'il n'y avait "aucune chance" que l'Apple Watch 7 ait un capteur de pression artérielle.

no chance — Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2021



Cela a le mérite d'être clair, même si cela ne veut pas dire qu'un autre futur modèle d'Apple Watch n'aura pas de capteur de la pression artérielle. Plus tôt cette année, Apple s'est révélé être le plus gros client de la start-up britannique d'électronique Rockley Photonics, qui développe des capteurs optiques non invasifs pour détecter plusieurs paramètres de santé liés au sang, notamment la pression artérielle, la glycémie et l'alcoolémie.

La révélation de Rockley selon laquelle son plus gros client est Apple est intervenue alors que la société se préparait à entrer en bourse à New York. Compte tenu de la croissance de Rockley Photonics et de l'ampleur de son partenariat d'Apple, il semble pratiquement inévitable que la technologie de l'entreprise arrive sur l'Apple Watch à un moment donné, mais pas cette année. On penche plutôt pour l'Apple Watch 8.

Selon les rumeurs, Apple prévoit un keynote entièrement numérique pour le milieu du mois de septembre, où la société devrait annoncer l'iPhone 13 et l'Apple Watch 7, cette dernière intégrant un nouveau design à bords plats, un boîtier plus grand, un processeur plus rapide et des améliorations autour de la batterie. Sans oublier quelques nouveaux cadrans.