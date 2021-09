OPUS: Echo of Starsong annoncé sur iOS et Android

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



L'excellente série OPUS de Sigono a vu deux jeux sortir sur iOS, Android et Nintendo Switch jusqu'à présent avec OPUS: The Day We Found Earth et OPUS: Rocket of Whispers. Mais la saga va bientôt se transformer en trilogie avec l'arrivée prochaine de OPUS : Echo of Starsong.

OPUS: Echo of Starsong annoncé sur mobile

Le un nouveau projet a été révélé sous la forme d'OPUS: Echo of Starsong qui suit un garçon à la recherche d'une mystérieuse force vitale appelée RIVERS et une fille qui lui a prêté sa voix. OPUS: Echo of Starsong est d'ores et déjà disponible sur les plateformes PC et il arrivera plus tard sur iOS et Android. Cela a été révélé par Sigono dans la réponse à un commentaire YouTube disant que l'effort de sortie sur mobile était trop important pour qu'il arrive en même temps que sur ordinateur.



Regardez la bande-annonce de lancement d'OPUS Echo of Starsong ci-dessous :

Les fans des deux premiers opus sont probablement déjà absorbés par Echo of Starsong, mais certains espèrent certainement une version iOS ou Android. Une version console est en cours de discussion mais aucune plate-forme n'a encore été encore évoquée. Jusqu'à ce que nous ayons plus de nouvelles sur une version iOS ou Android pour OPUS: Echo of Starsong, voici quelques captures d'écran supplémentaires. Si vous souhaitez jouer aux précédents jeux OPUS, suivez le lien ci-dessous pour découvrir une aventure (en anglais) qui saura vous captiver à tous les niveaux.

Télécharger le jeu gratuit OPUS: The Day We Found Earth