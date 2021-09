Sorties jeux : Murders on Budapest, Dungeons & Miners, Assetto Corsa Mobile

Il y a 30 min

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Murders on Budapest, Dungeons & Miners, Assetto Corsa Mobile.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Winterlore II (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 95 Mo, iOS 12.0, Andreea Dragoman) Il y a un nouvel obstacle à Moroi Springs. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci ?



Suivez l'histoire d'Ozana et de ses nouveaux pouvoirs. Les traditions qu'elle connaît à fond apportent un nouveau sens à son mode de vie et aux coutumes de Mamaie.

Elle réparera des herbes, fera des concoctions et préparera des sucreries pour la fête du solstice. En chemin, elle rencontrera des invités qui apporteront de nouveaux départs, tandis que d'autres apparaîtront dans la maison sans y être invités.



Winterlore II est le deuxième jeu se déroulant dans l'univers de Moroi Springs. Télécharger Winterlore II à 0,99 €





Lodyssée de Tsuki (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 550 Mo, iOS 10.0, HyperBeard Inc.) L'odyssée de Tsuki est un jeu d'aventure passif qui te plongera dans le monde de Tsuki et les personnages loufoques du Village Champignon.



Décore ta maison, fais-toi des amis, attrape toutes sortes de poisson et fais bien d'autres choses !



Il est important de retenir que Tsuki n'est pas ton animal de compagnie, mais quelqu'un d'indépendant qui se déplacera et interagira avec le monde comme bon lui semble. Mais si tu te connectes régulièrement, tu tomberas peut-être sur quelque chose d'inédit et palpitant en ville ! Télécharger le jeu gratuit Lodyssée de Tsuki





Sliding Seas (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 410 Mo, iOS 10.0, Mugshot Games Pty Ltd) Deviens le maire de ton propre monde tropical ! Choisis de beaux bâtiments pour décorer ton île et passe du temps avec des personnages VIP cool que tu peux collectionner. Sliding Seas est le jeu mobile d'énigmes de match-3 le plus mignon et le plus relaxant !



• Facile à jouer, difficile à maîtriser : du fun infini et addictif !

• Un gameplay unique : combine et mélange des terrains pour créer des îles

• Beaucoup de modes de jeu : sauvetage dans l'océan, pirates, tourbillons et trésor

• Un monde rien qu'à toi : fais évoluer et décore ton île Télécharger le jeu gratuit Sliding Seas





Red, White And Blue Blocks (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 86 Mo, iOS 9.0, BleatBleat) Collectez tous les blocs bleus pour passer au niveau suivant.



Comportement des blocs :

Rouge : Explose au contact d'un bloc bleu ou du joueur. Détruit le bloc bleu et le joueur lorsqu'il explose.

Blanc : Peut être poussé. Pousse les blocs rouges et bleus.

Bleu : Ramassez tous les blocs bleus pour terminer le niveau



Un jeu de puzzle très prenant ! Télécharger le jeu gratuit Red, White And Blue Blocks





Impossible Isles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 89 Mo, iOS 14.0, Andrew Gibson) Un puzzle quotidien de type carte pour tous. Il suffit de placer les tuiles selon des règles simples pour créer votre île et marquer des points.



Mais chaque jour, le diablotin réinitialise le monde - un nouveau paquet de tuiles, placées dans un nouvel ordre toute la journée. Une nouvelle carte de départ et un nouveau joker. Même le chemin du diablotin est le même toute la journée, donc il n'y a pas de chance, tout dépend de votre habileté à placer chaque tuile pour marquer le maximum. Comparez votre score sur la carte à celui de tous les autres joueurs dans le classement quotidien.



Et certaines tuiles offrent des bonus secrets si vous parvenez à les placer... Télécharger le jeu gratuit Impossible Isles





Flea Jump! (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 141 Mo, iOS 10.0, Alastair Low) Prenez le contrôle d'Henry, la puce hyperactive. Explorez les entrailles d'une grande bête. Évitez les moustiques et les tiques tout en collectant du sang pour vous renforcer et atteindre des scores encore plus élevés. Rencontrez une série de personnages intéressants en cours de route.



Sautez de plateforme en plateforme et allez le plus haut possible ! Télécharger le jeu gratuit Flea Jump!





Flarts (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.0, 139 Mo, iOS 12.1, BitSmudge LLC) Vise et lance tes Flarts (des fléchettes volantes !) à travers des niveaux remplis d'obstacles et basés sur la précision. Fais exploser des piñatas et vise une cible sur le tableau Flarts. Étire tes pouces et plonge dans ce jeu d'arcade rapide et original. Même si ses commandes sont simples, Flarts te mettra à l'épreuve !



Caractéristiques :

• 90 niveaux pour tester tes compétences de lancer de Flarts.

• Défie un(e) ami(e) dans un match pour voir qui obtiendra le score le plus élevé.

• Débloque des chapeaux et des lunettes fantaisistes. Télécharger le jeu gratuit Flarts





Nouveaux jeux payants iOS :

Who Stole My Beard? (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, 729 Mo, iOS 14.1, Neil Collier) Votre barbe a été volée ! Vous et votre fidèle chien Leo devez enquêter sur les gens et les lieux de Beardsville pour résoudre ce crime. Découvrez des conspirations, trouvez de nouvelles barbes et n'oubliez pas de faire les courses dans cette charmante ville d'intrigues barbues.



Dans la ville de Beardsville, où la loi exige que chaque citoyen porte une barbe, vous vous réveillez un matin avec la pire des horreurs... quelqu'un a volé votre barbe ! Vous et votre fidèle chien Leo devez découvrir la vérité sur ce crime ignoble. Trouvez de nouvelles barbes, aidez la communauté, cherchez des indices et découvrez une conspiration au cœur de Beardsville. Pourrez-vous résoudre ce crime avant le festival annuel de la barbe ? Télécharger Who Stole My Beard? à 4,99 €





Murders on Budapest (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 195 Mo, iOS 11.0, Buff Studio Co.Ltd.) Doyle, perdu dans un blizzard, se voit offrir un abri dans un grand domaine. Mais lorsqu'il tente de partir, un meurtre se produit.



Qui est le tueur ? Serait-ce... moi ?!



Murders on Budapest est un jeu de détective amusant qui vous place au centre d'un mystère impliquant plusieurs jeunes gens. L'un des alpinistes a été assassiné, et vous devez maintenant résoudre l'enquête au travers de divers mini-jeux permettant de mettre la main sur des indices précieux.



Outre les graphismes très réussis, le jeu rend hommage aux grands romanciers comme Agatha Christie, dans un scénario très bien ficelé.



Télécharger Murders on Budapest à 6,99 €





minar (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 131 Mo, iOS 11.0, Joao Paulo Tarasconi Ruschel) Passez à la dimension supérieure avec minar.



- Mettez vos méninges à l'épreuve avec 4 modes de jeu, dont un plateau classique en 2D, comme dans vos souvenirs !

- Battez-vous pour atteindre les meilleurs rangs dans les classements mondiaux ! Soyez le plus rapide (ou le plus intelligent) du MONDE et faites votre marque ! Gagnez plus de 40 réalisations uniques en jouant.



Minar est un jeu de puzzle 3D relaxant dans le style du "minesweeper". La troisième dimension ajoute un degré supplémentaire de défi qui rend Minar vraiment unique. Télécharger minar à 1,99 €





KonMari Spark Joy! (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 893 Mo, iOS 9.0, Akatsuki Inc.) « La magie du rangement », écrit par Marie Kondo. Un best-seller international vendu à plus de 12 millions d’exemplaires à travers le monde. Celle que tout le monde connaît range un monde miniature grâce à sa méthode de rangement qui change la vie ! Terminez des puzzles simples et mignons avec KonMari et découvrez ce qui vous tient à cœur !



- Une histoire parfaite pour les enfants comme les adultes

L’héroïne de cette histoire est une jeune fille qui a un problème. Grâce aux nombreuses et diverses rencontres qu’elle fera en rangeant avec KonMari, elle découvrira quelque chose qui lui tient à cœur. L’histoire n’utilisant pas de mots écrits, les enfants comme les adultes pourront l’apprécier. Télécharger KonMari Spark Joy! à 3,99 €





Dungeons & Miners (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 446 Mo, iOS 12.0, Gaspar Mereu) Quelque chose est pourri dans l'État de Gravulgar. Vous êtes un étranger en quête d'aventure ; équipé d'une épée, d'un bouclier et de votre solide pioche, vous devez vous frayer un chemin à travers de dangereux donjons et des mines hantées pour aider le roi à redonner au royaume sa gloire d'antan.



-Des quêtes et des aventures conçues à la main !

-Des donjons et des mines générés de manière systématique.

-Toutes sortes d'objets pour vous aider dans votre voyage.



Un jeu de plateforme et d'action prometteur ! Télécharger Dungeons & Miners à 2,99 €





Dice Paradise (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.4, 47 Mo, iOS 9.0, Emma Assin) Dice Paradise est un jeu de puzzle à base de dés esthétiquement plaisant et relaxant - si simple à prendre en main - le problème est de le reposer !



Faites disparaître les dés en faisant correspondre les rangées sur le plateau. Faites correspondre des dés de même valeur, des lignes droites, ou des combinaisons des deux si vous êtes fantaisiste !



Mélangez des vibrations chill-hop avec un magnifique style artistique de plage vaporwave, choisissez le mode de jeu en fonction de votre humeur. Télécharger Dice Paradise à 1,99 €