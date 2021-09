Les studios américains demandent l'interdiction de Popcorn Time

Très utilisé en Europe et omniprésent dans les foyers aux États-Unis, l'application Popcorn Time qui propose gratuitement des milliers de films et séries est devenue la bête noire des studios cinématographiques américains. Aujourd'hui, plusieurs studios demandent à la justice l'interdiction de Popcorn Time par plusieurs moyens stratégiques.

Popcorn Time sur la sellette

Popcorn Time a rapidement su attirer les habitués du streaming, avec son application d'une fluidité parfaite, son incroyable catalogue et son interface digne d'une application de streaming légale, Popcorn Time est aujourd'hui LA référence du streaming dans le monde.

Le problème, c'est que l'application a connu une croissance tellement impressionnante grâce à son catalogue extrêmement complet en films et séries que les studios cinématographiques américains n'en peuvent plus de perdre de l'argent à cause de Popcorn Time.



En effet, l'application est aujourd'hui utilisée quotidiennement par des millions d'Américains qui en profitent pour regarder des contenus sans payer un seul centime.

De l'autre côté, les créateurs de contenus ne touchent pas d'argent, mais Popcorn Time s'en met plein les poches grâce aux publicités qui sont présentes un peu partout sur l'application.



Ce n'est pas la première fois que Popcorn Time se fait menacer d'une fermeture, l'industrie du cinéma a déjà réussi à faire interdire l'application de streaming, mais les décisions de justice n'ont duré que quelques semaines ou mois. Une fois la condamnation terminée, Popcorn Time annonce sa réouverture sur les réseaux sociaux et les millions d'utilisateurs sont de retour dans les jours qui suivent !

À chaque fois, Popcorn Time profite de sa période de suspension pour travailler sur une nouvelle version de l'application macOS et Windows puis ajoute les nouveaux contenus apparus pendant la période d'absence. Une organisation millimétrée qui énerve de plus en plus les studios américains.

La fin en approche ?

Pour être plus fort face à la justice, plusieurs studios de cinéma et une entreprise de VPN ont décidé de s'unir.

Fallen Productions, Millenium Funding, Voltage Holdings et la société de VPN Wicked Technology ont déposé une plainte en commun devant le tribunal fédéral de Virginie.



Les grands studios demandent des millions de dollars de dommages et intérêts aux créateurs de Popcorn Time, ils estiment que le manque à gagner à cause de cette application de streaming est gigantesque et bien au-delà que ce qu'on pourrait imaginer.

En plus de perdre des ventes de films et séries sur les plateformes légales (comme iTunes Movie), ce sont des millions d'Américains et Européens qui prennent l'habitude du streaming, puisque après tout, pourquoi continuer à payer des locations ou achats de films si on a tout gratuitement en HD 1080p ?



La plainte vise la diffusion illégale de 21 films distribués par les trois studios américains, le total des pertes serait estimé à 3 150 000 de dollars selon la plainte.

Les trois studios et l'entreprise de VPN réclament également que la justice oblige les fournisseurs d'accès à internet américains à bloquer Popcorn Time sur leur réseau, tel qu'il pourrait le faire avec un site illégal.

Pour aller encore plus loin, la plainte demande à la justice d'exiger aussi que les moteurs de recherche tels que Google, Bing, Yahoo... suppriment le résultat "Popcorn Time" de leur base de données.



Avec l'interdiction FAI et des moteurs de recherche, c'est l'assurance qu'environ 70% des utilisateurs abandonnent complètement Popcorn Time, bien sûr il y aura toujours un quota de personnes qui arrivera à contourner, mais les dégâts seront largement moins importants qu'à l'heure actuelle.



