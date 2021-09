MasterChef: Let's Cook débarque en cuisine sur Apple Arcade

Il y a 20 min

Alban Martin

Ce n'est pas un, ni deux, mais trois nouveaux jeux sur Apple Arcade. Après Zen Pinball Party et Layton’s Mystery Journey+, voici MasterChef: Let's Cook, un titre qui devrait plaire aux fans de Mama's Cooking avec un concours de cuisine parfaitement taillé pour nos écrans tactiles.



Regardez le trailer vidéo de MasterChef Let's Cook :

Affrontez des joueurs du monde entier. Choisissez vos ingrédients, découpez, préparez, dressez puis servez de délicieux plats grâce à des mini-jeux amusants ! Le jury de MasterChef évaluera vos plats en fonction de votre performance et du temps de préparation. Débloquez et terminez de nouvelles recettes, des défis et des mini-jeux tout au long de votre aventure culinaire !

Dans MasterChef: Let's Cook de l'éditeur Tilting Point, votre but est de réaliser des recettes dans le temps imparti et surtout mieux et plus vite que vos concurrents. Avec son petit côté cartoon, ce jeu apportera son lot de bonne humeur, mais aussi une dose de stress, car il va falloir enchaîner de nombreuses tâches pour arriver au bout de chaque recette. Comme le veut la tradition moderne du gaming, le jeu proposera des ajouts réguliers et un système de saisons pour faire revenir les joueurs. Et la personnalisation des chefs va également dans ce sens.

Si la partie personnalisation de votre avatar pourra vous prendre un peu de temps, la durée de vie s'appuie surtout sur les nombreux mini-jeux pensés pour éviter la répétitivité. Tout cela est bien ficelé avec un système de progression logique et engageant, avec de nouveaux ustensiles et des trophées à récupérer. Oui, votre cuisine évoluera avec le temps, tout comme le contenu du titre du studio derrière Narcos: Cartel War ou Bob l'éponge.



A vous de jouer, avec un abonnement Apple Arcade à 4,99€ par mois partageable en famille sur iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TV.

