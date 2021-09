Kakao Games lance World Flipper sur iOS et Android

Hier à 19:00

Alban Martin

Réagir



Annoncé de longue date et attendu initialement pour le mois d'août, World Flipper vient d'arriver sur l'App Store. Il s'agit d'un jeu de flipper original qui mêle plusieurs types de gameplay avec notamment une composante RPG nippon très intéressant.

Oui, vous avez bien lu, on parle d'un jeu action/RPG/flipper. Pour les plus curieux, voici la vidéo trailer :

World Flipper est disponible sur iOS et Android

Le meilleur du flipper dans un Action RPG ! Découvrez une nouvelle manière de jouer au flipper !



Éliminez vos adversaires en attaquant au bon moment et utilisez vos compétences pour optimiser vos dégâts !



Commencez votre aventure et explorez des mondes inédits, rencontrez de nouveaux amis et découvrez les mystères de la cité oubliée !

Ce nouveau titre mobile nous arrive tout droit des studios Kakao Games et Cygames. Graphiquement superbe avec sa patte manga en pixel-art, World Flipper est surtout intriguant au niveau de la jouabilité avec la combinaison du flipper et des jeux de rôles japonais. Du coup, vous n'êtes jamais seul et vous devez améliorer, agrandir et personnaliser votre équipe pour gagner en compétences. Au départ, vous devez d'ailleurs choisir parmi l'une des six classes proposées. Mais ce n'est pas tout puisqu'outre les combinaisons de personnages, il faut également amasser des ressources, des armes et autres améliorations pour progresser. L'aventure ponctuée d'évènement spéciaux est le prétexte parfait pour rencontre une variété d'ennemis, de découvrir des donjons plus corsés les uns que les autres, mais aussi des boss. Tout cela nécessite d'adapter son style de jeu et de mettre en place une vraie stratégie à chaque étape.



Enfin, notez que le titre de Kakao Games est aussi de sortie sur le Play Store Android.

Télécharger le jeu gratuit World Flipper