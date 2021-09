That Time I Got Reincarnated as a Slime annoncé sur mobile

Aujourd'hui, Bandai Namco a annoncé le jeu That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Memories pour iOS et Android. TTIGRAASIM (même en acronyme le nom est long) est basé sur l'histoire originale de l'anime saison 1, mais revisitée par l'auteur des light novels originaux, Fuse.

SLIME - ISEKAI Memories bientôt sur App Store et Play Store

Initialement nommé Tensei shitara slime datta ken, le jeu est un RPG d'action 3D avec des combats tactiques, la construction de la ville et plus encore avec des cinématiques magnifiques et entièrement doublées. Regardez la bande-annonce de That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Memories ci-dessous :

La réalisation très typée manga est à mettre au crédit du studio 8-Bit avec des animations du plus bel effet, notamment lors des coups spéciaux. Le gameplay alterne entre le système de construction de nation pour créer votre version idéale de Tempest (bâtiments, installation, magie, etc) où vous croiserez vos citoyens et le système de combat stratégique profond il faudra utiliser efficacement les capacités tirées de l'œuvre originale.

Entrez dans le monde de That Time I Got Reincarnated as a Slime dans un nouveau RPG de combat en 3D !

Vous ne voudrez pas manquer cette nouvelle aventure captivante qui rassemble vos personnages de séries préférés - Rimuru, Great Sage, Gobta, Shion, Shuna, Benimaru, Gabiru et plus encore - et en présente de nouveaux !

Le synopsis :

Une mystérieuse fille nommée Shinsha apparaît, prétendant être la fille de Rimuru. Quelle est sa relation avec Izis, la sorcière du « pays des miroirs » ? Rimuru et les citoyens de Tempest survivront-ils aux défis qu'Izis et ses partisans ont en réserve ? Ne manquez pas les versions d'univers alternatifs de personnages familiers comme Gabiru, qui est monté sur le trône de l'Homme-lézard au pays des miroirs, ou Shion, qui a évolué après avoir absorbé l'âme de ses camarades tombés au combat. Leurs histoires ne seront racontées nulle part ailleurs !

That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Memories est prévu pour 2021 dans la plupart des régions du monde. La page de précommande de l'App Store prévoit une sortie pour le 22 novembre 2021. Vous pouvez également le commander sur le Google Play pour Android.

