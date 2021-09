Microsoft publie la première publicité pour Windows 11

Alban Martin

Vous le savez certainement, Windows 11 sortira dans moins d'un mois, le 5 octobre 2021, et Microsoft veut nous le rappeler avec une campagne marketing qui démarre déjà. La première publicité ne dévoile pas spécialement le nouveau système d'exploitation, mais a certainement nécessité un joli budget.

Première pub pour Windows 11

En attendant la sortie de Windows 11, la firme de Redmond met le paquet pour faire connaitre la mise à jour majeure à des millions de clients. Sur sa chaine Youtube officielle, le géant qui s'est concentré sur le cloud et les services entreprises, publie une vidéo digne d'un trailer hollywoodien.

On aperçoit une femme qui utilise son PC sous Windows 11, de quoi la propulser dans un univers merveilleux, parfait pour le gaming. C'est d'ailleurs Master Chief, le héros de la saga Halo, qui la sauve et qui lui présente les widgets. Ensuite, on aperçoit la nouvelle messagerie ainsi que les thèmes. Microsoft a enfin retouché graphiquement son OS, et veut que ce se sache.



Pour mémoire, si Windows 11 arrivera bien le 5 octobre, tout le monde ne pourra pas en profiter. Ceux qui ont un PC sous Windows 10 devront en effet patienter car la mise à jour n'arrivera pas avant le premier semestre 2022. Dans tous les cas, Microsoft assure que vous ne serez pas perdus, malgré des nouveautés fonctionnelles et une refonte graphique (largement inspiré de macOS). Transparence, arrondis, mode sombre et plus encore vous attendent.



Actuellement, Windows 11 est en bêta auprès des développeurs et des utilisateurs les plus téméraires.



Voici la publicité "Brings you closer to what you love" :