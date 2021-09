Ce qu’on attend du keynote : iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods 3, iOS 15...

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

4



Nous y sommes presque ! Dans 3 jours, ce mardi 14 septembre à 19 heures (heure française) se tiendra le fameux Keynote annuel d'Apple qui aura pour objectif principal de présenter le nouvel iPhone 13 mais pas que... L'Apple Watch 7, les AirPods 3 et les OS devraient eux aussi avoir le droit à leur moment de gloire. Faisons un dernier point ensemble sur tout ce que l'on attend de ce moment magique.

L'iPhone 13, le futur roi

Pour bien commencer cet article, quoi de plus logique que de parler de l'iPhone 13. Comme chaque année, Apple présente un nouveau modèle qui a pour objectif de proposer des caractéristiques encore plus impressionnantes que son prédécesseur.



Apple devrait suivre la même logique que pour l'iPhone 12 avec pas moins de quatre modèles, l'iPhone 13 Mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et le géant, l'iPhone 13 Pro Max. Une première bonne nouvelle car cette stratégie est censée contenter tout le monde même si le modèle Mini n'a cessé être critiqué sur ses ventes cette année.



Maintenant que nous avons posé les bases, place aux nouveautés. Afin d'éviter les longs paragraphes lassants, nous allons procéder par liste. Ainsi vous aurez un accès clair et précis de tout ce qui devrait arriver sur l'iPhone 13.

L'Apple Watch Series 7, la reine du poignet

Pour ce qui est de la montre connectée d'Apple, les rumeurs et affirmations sont moins nombreuses mais il est tout de même important d'en parler. Toujours dans le but de ne pas s'éparpiller, procédons par liste.

Une puce S7 plus puissante

L'intégration de la puce U1

Un nouveau design (bord plats et côtés arrondis comme l'iPad Pro et l'iPhone 12)

Un capteur de température corporelle

Une nouvelle couleur (vert)

Un capteur de glycémie et d'alcoolémie (on n’y croit pas mais sait-on jamais)

AirPods 3, sosie des Airpods Pro

Les AirPods 2 étant sortis il y a maintenant deux ans et demi, il est temps de tourner la page. Entre temps, la concurrence s'est bien améliorée dans le domaine et il est temps pour Apple de montrer tout son talent.

Pour rappel, les AirPods 3 devraient bien avoir le même design que les AirPods Pro ainsi que le même boitier mais en revanche, ils devraient conserver les embouts classiques et ne possèderont pas la réduction de bruit.



On ne change pas une méthode qui gagne (désolé pour le remix), place à la liste des nouveautés.



Même design que les AirPods Pro

Même boîtier que les AirPods Pro

Une autonomie 20% plus grande

Un son encore plus net et des basses plus précises

MAJ pour les OS et peut-être des surprises ?

Apple est à coup sûr le plus fort dans ce domaine. Chaque année, la Pomme nous livre une grosse mise à jour de tous ses OS avec à l'intérieur de la nouveauté, de l'ajustement et de l'optimisation. Cette rentrée n'échappe pas à la règle et nous aurons le droit à iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 et tvOS 15.



Du côté des plus grosses annonces, on peut citer SharePlay, iCloud Private Relay, Focus et pleins d'autres. Si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à checker notre article complet qui liste les 250 nouveautés d'iOS 15.



Pour ce qui est des surprises, attention aux bonnes comme aux mauvaises. Du côté des bonnes, on aimerait être surpris avec une annonce que personne n'a vu venir. Assez difficile dans ce monde ou tout est divulgué en avance via des rumeurs et des leaks mais l'espoir fait vivre.



Pour ce qui est des mauvaises, on peut par exemple imaginer un Keynote sans présentation des AirPods 3 ce qui est totalement possible mais qui serait carrément décevant au vu des nombreuses rumeurs qui affirment leur présence.



Voilà, le tour complet est terminé ! Nous vous donnons rendez-vous mardi 14 septembre à 19 heures sur notre site pour suivre ensemble et en direct le Keynote, traduis en français.



En attendant, n'hésitez pas à partager via les commentaires vos envies, vos attentes et vos intentions autour de cette conférence d'Apple qui s'annonce bouillante ! Bon week-end !