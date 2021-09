Les MacBook Pro 2021 M1X lancés dans quelques semaines

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Alors qu'Apple devrait annoncer l'iPhone 13 et l'Apple Watch Series 7 ce mardi, le constructeur californien a prévu d'autres annonces pour plus tard cet automne. Plus particulièrement, cela inclut les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces tant attendus alimentés par le processeur M1X. Après avoir rencontré qu’élues difficultés de production, ces machines pourraient être disponibles dans "les prochaines semaines" d’après Bloomberg.

Pas de retard pour les nouveaux MacBook Pro M1X

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman détaille les attentes en matière d'iPhone 13 et d'Apple Watch Series 7, mais précise également qu'Apple a d'autres annonces prévues plus tard cet automne : de nouveaux AirPods 3, un iPad mini 6, un iPad 9 d'entrée de gamme, et le MacBook Pro M1X.

Gurman écrit qu'à la suite de retards, le nouveau MacBook Pro M1X devrait être prêt à "se vendre dans les prochaines semaines".

MacBook Pro M1X : MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec puces M1 haut de gamme, charge magnétique MagSafe, écrans miniLED et sans Touch Bar est en cours. Après des retards, Apple a fait en sorte qu'ils arrivent sur les étagères dans les prochaines semaines.

Nous ne nous attendons toujours pas à ce que les MacBook Pro M1X soient annoncés lors de l'événement de mardi. Ce qui est plus probable, c'est qu'Apple organise un événement virtuel distinct au cours du mois d'octobre pour annoncer le nouveau MacBook Pro et les iPad. Un précédent rapport sur la chaîne d'approvisionnement avait indiqué qu'Apple prévoyait d'accélérer la production de MacBook Pro M1X d'ici octobre, ce qui correspond parfaitement à cette nouvelle information. Bloomberg avait d’ailleurs déjà fait état de deux keynotes cet automne.

Le nouveau MacBook Pro 2021 aurait un design à bord plat similaire à ce que nous avons vu dans les derniers modèles d'iMac, d'iPad Pro et d'iPhone 12.

Mais ce n’est pas tout puisque le nouveau MacBook Pro disposera d'un port HDMI et d'un emplacement pour carte SD, parallèlement au retour de la technologie MagSafe pour la charge magnétique. Tout cela est connu depuis des mois grâce aux rumeurs, mais aussi la fuite causée par des hackers.