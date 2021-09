PUBG MOBILE 1.6 : place à la résistance sur iOS et Android

Il y a 16 min

Alban Martin

Réagir



Malgré l'arrivée prochaine de PUBG : New State, PUBG Mobile continue d'être au top avec des mises à jour et un support permanents. Aujourd'hui, la version 1.6 a été publiée avec un nouveau mode, le retour d'anciens modes, un nouveau passe de combat, et plus encore. La taille du téléchargement de la mise à jour est de 690 Mo sur Android et d'environ 1,68 Go sur iOS. Oui, il y a de quoi faire !



PUBG MOBILE : RÉSISTANCE est disponible

Le Battle Royale qui affiche fièrement plus de 1 milliard de joueurs dans le monde nous propose comme plat principal le nouveau mode Menace Végétale. Ce nouveau mode a des plantes extraterrestres appelées Yarilo envahissant la map Erangel.

Erangel a subi l’invasion d’une espèce végétale extraterrestre nommée "Yarilo". Suite à l'absorption d'une source d'énergie spéciale, ces créatures ont pris possession des principales zones de l'île et ont créé une "Barrière de régénération" aux vertus curatives. Le Cell Matrix, un vaisseau spatial gigantesque qui porte le dernier espoir de fuite de la population, ne répond plus à cause de l'invasion. Montez à bord pour mener l'enquête, récupérez l'énergie et participez à des batailles grandioses avec des réapparitions et des largages d'armes aléatoires. Demandez du ravitaillement DynaHex pour avoir tout le nécessaire au combat.

Au-delà de ce changement majeur, le mode Metro Royale revient avec des améliorations non négligeables. Surviva Till Dawn, Payload 2.0, Runic Power et plus encore reviendront également à un moment donné. Voici la liste des revenants sur PUBG :

Metro Royale : Réunion

Titans : Grand final

Vikendi

Survive Till Dawn

Payload 2.0

Mode Infection

Pouvoir runique

VS IA



Regardez la nouvelle vidéo du blog des développeurs pour PUBG Mobile ci-dessous :

Bon à savoir, si vous mettez à jour entre le 14 et le 19 septembre, vous obtiendrez 2 888 BP, 100 AG et le sac à dos Justice Defender 3d (x1). De nouvelles fonctionnalités sociales telles que l'option "Temps forts", les classements régionaux et plus encore vous permettront de rencontrer de nouvelles personnes qui jouent à PUBG Mobile. Pour le nouveau passe de combat, "Royale Pass Month 3 : Spécialité du chef" aura lieu du 17 septembre au 17 octobre avec de nouvelles récompenses.

Jouez-vous toujours régulièrement à PUBG Mobile et que pensez-vous du support jusqu'à présent en 2021 ?

Télécharger le jeu gratuit PUBG MOBILE : RÉSISTANCE