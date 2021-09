Samsung démarre la production d’écran OLED 14 et 16 pouces 90Hz

Medhi Naitmazi

Samsung Display, la filiale spécialisée dans les écrans du constructeur coréen, a annoncé aujourd'hui le démarrage de la production en série d'écrans OLED de 14 pouces et 16 pouces pour ordinateurs portables, et une caractéristique clé des panneaux est la prise en charge d'une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz pour un affichage plus fluide. Une initiative qui devrait concerner les MacBook Pro dès l’an prochain.

Un futur MacBook Pro OLED à venir

Samsung Display a déclaré qu'il fournissait les panneaux OLED à des fabricants mondiaux, y compris ASUS, Lenovo, Dell, HP et Samsung Electronics, pour une utilisation dans les ordinateurs portables, dont les Zenbook et Vivobook Pro récemment annoncés par ASUS. Apple n'a pas été mentionné comme un client, mais The Elec signalait le mois dernier que Samsung Display préparait ses lignes de production pour les futurs MacBooks Pro avec écrans OLED, et DigiTimes a déclaré qu'Apple prévoyait de lancer un MacBook Pro 16 pouces avec écran OLED en 2022.

Les modèles de MacBook Pro utilisent actuellement des écrans LCD avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Un passage à l'OLED et au 90 Hz serait donc un changement très important. Les avantages de l'OLED comprennent une luminosité plus élevée, un contraste amélioré, des noirs plus profonds, et plus encore, tandis qu'une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz se traduirait par un contenu plus fluide lors de la lecture de vidéos, des jeux et du défilement en général.

Entre-temps, des rumeurs de plus en plus précises suggèrent qu'Apple publiera bientôt des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec rétroéclairage mini-LED, ce qui offre une partie des avantages de l'OLED, comme nous l’avions vu sur le nouvel iPad Pro 2021. Étant donné que les grands écrans OLED sont coûteux à fabriquer, Apple proposera peut-être éventuellement des variantes mini-LED et OLED du MacBook Pro l’an prochain, cette dernière technologie étant réservée aux configurations plus chères.

Apple utilise déjà des écrans OLED pour l'Apple Watch et l’iPhone, y compris l'ensemble des gammes d'iPhone 12 et d'iPhone 13. Samsung serait le fournisseur exclusif d'écrans OLED pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. LG et BOE s’occupant d’une partie des dalles pour iPhone 13 et iPhone 13 mini, également avec Samsung.