Temple Run: Puzzle Adventure est de sortie sur Apple Arcade

Il y a 22 min

Medhi Naitmazi

1



Annoncé le mois dernier, voici le dernier opus de la saga Temple Run qui débarque sur Apple Arcade. Attention, les fans du titre original pourraient être déçus de la tournure prise par Imangi car il s'agit d'un croisement entre le runner et un match-3.

Temple Run: Puzzle Adventure est disponible sur Apple Arcade

Jouez à TEMPLE RUN comme jamais auparavant ! Réussissez des énigmes dans lesquelles vous devez aligner 3 éléments pour découvrir les mystères de l'ancien royaume du temple. Créez de puissants combos et utilisez des pièces spéciales pour devenir un champion du temple !



Assistez Scarlett Fox, grande aventurière, archéologue et coureuse du temple, en résolvant les énigmes pour surmonter les mystérieux obstacles qui jalonnent votre chemin.

Pour situer le contexte, les joueurs sont chargés d'aider l'aventurière et archéologue Scarlett Fox pour résoudre des énigmes afin de progresser dans une jungle toujours aussi hostile. Les abonnés au service de jeux en illimité doivent pour se faire créer de puissants combos en combinant un maximum gemmes de couleurs, ainsi qu'utiliser des pièces spéciales pour devenir le champion du temple, avant que le singe démon ne les rattrape. Bien évidemment, de nouveaux niveaux seront ajoutés régulièrement d'après le studio.



Pour ceux qui seraient passés à côté, la série Temple Run des studios Imangi a été lancée pour la première fois en 2011 et elle a tout de suite été très populaire avec plus de deux milliards de téléchargements. Cette version mise à jour donne une nouvelle tournure au gameplay classique.



Pour en profiter, il faut un abonnement à 4,99€ à Apple Arcade, ou le pack Apple One qui comprend plusieurs services. Sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Temple Run: Puzzle Adventure