La série Ted Lasso remporte plusieurs trophées aux Emmys Awards 2021

Il y a 1 heure (Màj il y a 10 min)

Alexandre Godard

1



Lors de cette 73ᵉ édition des Emmy Awards, Netflix a cartonné et attiré toute la lumière sur lui mais Apple n'est pas en reste grâce à sa série Ted Lasso qui se place numéro une dans plusieurs catégories.

Ted Lasso en tête d'affiche !

La 73ᵉ cérémonie des Primetime Emmy Awards avait lieu cette nuit aux États-Unis. L'occasion une fois de plus de récompenser le milieu audiovisuel avec des prix et trophées dans tous les sens.



Si Netflix a fait parler de lui avec pas moins de sept Emmy Awards, du côté d'Apple TV+ on comptait de toute évidence sur la série phare de la plateforme nommée Ted Lasso, et on peut dire qu'elle n'a pas déçu.

Hier soir, Ted Lasso a remporté pas moins de 7 "trophées", une prouesse remarquable quand on sait qu'Apple TV+ en a gagné 11 au total. À noter d'ailleurs que la plateforme de la Pomme est en nette progression car elle n'en avait raflé qu'un en 2020.



Mieux encore, en remportant le prix Outstanding Comedy Series, Apple TV+ est le premier service de streaming au monde à remporter un prix du programme Emmy Awards en seulement deux ans d'existence.



Ted Lasso avait déjà remporté plusieurs nominations cette année mais celles-ci sont encore plus prestigieuses de par la popularité de l'évènement. Pour finir, voici les principales catégories dans laquelle la série chouchou d'Apple s'est distinguée.