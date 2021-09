Dead Cells accueille le DLC Fatal Falls sur iOS et Android

Alban Martin

Plus tôt ce mois-ci, Playdigious a annoncé que Dead Cells de Motion Twin pour iOS et Android allait recevoir le DLC Fatal Falls dans le cadre d'une grande mise à jour. Dead Cells est arrivé sur mobile via iOS et Android en 2019 et il a été mis à jour avec du nouveau contenu et du DLC au fil du temps, le rapprochant des versions PC et consoles. Après The Bad Seed, Fatal Falls est maintenant disponible sur nos smartphones et tablettes en tant qu'achat intégré dans l'application.



Dead Cells s’étoffe encore un peu plus sur mobile

NOUVELLE MISE À JOUR GRATUITE - Mode Custom, nouveau biome, nouveaux ennemis, nouvelles armes...



DLC FATAL FALLS - Nouveaux biomes, monstres, boss, armes et objets

Le DLC payant nommé Fatal Falls ajoute un nouvel itinéraire alternatif en milieu de partie, un nouveau boss, de nouveaux biomes, et plus encore. La mise à jour du mode personnalisé vous permet de limiter les objets, les mutations et les tenues, d'ajouter des costumes, et plus encore. Ce mode n'est cependant pas compatible avec celui de frappe automatique.



Regardez la bande-annonce de lancement du DLC Fatal Falls ci-dessous :

Fatal Falls est disponible en tant qu'achat in-app dans l'application au prix de 3,99€ pour iOS et Android. Si vous n'avez pas encore acheté Dead Cells, lisez notre avis sur le jeu. Si vous êtes sur iOS, vous pouvez l'acheter sur l'App Store ou le Google Play pour Android.



Le jeu de plateforme de base est actuellement en promotion sur les deux plates-formes pour une durée limitée. C’est donc le moment de jouer à celui qui a été élu meilleur jeu de 2019 ! Attention, c’est du costaud !

