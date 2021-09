La SaGa Final Fantasy Legend est disponible sur mobile et PC

Il y a 38 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Un mois après l'annonce, La "Collection of SaGa Final Fantasy Legend" de Square Enix, qui propose les trois jeux Final Fantasy Legend Game Boy sur mobile et PC, vient d'être publiée sur l'App Store et sur le Play Store pour Android. Des classiques à prix fort, une habitude du côté du plus prolifique des éditeurs de RPG nippon...

La SaGa Final Fanatasy Legend passe sur mobile et PC

Ces jeux d'abord apparus sur Game Boy il y a bien longtemps, nous parviennent donc sur iOS, Android et PC (Steam), après avoir été porté en premier lieu sur Nintendo Switch. Comme attendu, ces nouvelles versions incluent la possibilité de jouer aux versions anglaise et japonaise ainsi qu'un mode haute vitesse, sans oublier la possibilité de personnaliser le placement des commandes pour jouer à une main ou simplement de modifier les positions à sa guise sur l'écran tactile. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Collection of SaGa Final Fantasy Legend offre le contenu original sur iOS, Android et PC / Mac pour un billet de 20€. C'est cher, mais c'est les tarifs classiques de Square Enix qui a récemment relancé les Pixel Remaster avec les premiers FF en version originale, aux côtés des remake 3D qui ont connu un franc succès.



Si vous êtes plutôt pixel-art et rétro, alors foncez sur la collection SaGa jouable en paysage et en portrait. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store pour iOS et sur le Google Play pour Android.

FINAL FANTASY LEGEND

Vendu à plus d'un million d'exemplaires, le premier titre de la série vous permet de choisir parmi des protagonistes humains, mutants ou monstres pour profiter d'un large éventail de styles de jeu. Les monstres acquièrent des capacités en consommant de la viande et peuvent ainsi se transformer, un concept révolutionnaire pour l'époque. Montez dans une tour qui domine le monde pour atteindre le paradis et profiter d'une variété de sous-mondes différents !

FINAL FANTASY LEGEND 2

La franchise a trouvé son rythme avec ce second titre, qui voit les aventuriers explorer de nombreux mondes différents. Avec des robots et des personnages invités, la diversité du gameplay n'a jamais été aussi riche. Traversez le pays en collectant des mages pour percer les secrets de l'univers !

FINAL FANTASY LEGEND 3

Présentant une histoire qui s'étend sur le temps et l'espace, ce titre unique offre de nombreuses premières pour la franchise.

Six races différentes offrent des quantités infinies de personnalisation, et les protagonistes peuvent également changer entre elles. Montez à bord du Talon et voyagez entre les époques passé, présent et futur !



Appareil et système minimum pour y jouer :

iOS 13

iPhone 6s

iPod touch 7

iPad 5

iPad Air 2

iPad mini 4

Télécharger le jeu COLLECTION of SaGa FF LEGEND