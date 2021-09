Townscaper : le jeu de construction relaxant disponible en précommande

En début de mois, Raw Fury et Oskar Stålberg ont annoncé l'arrivée de leur nouveau jeu courant octobre. Aujourd'hui, le très prometteur Townscaper (v1.0, 74 Mo, iOS 11.0) est disponible en précommande sur l'App Store, pour une sortie programmée le 20 octobre prochain.



Si vous n'avez jamais entendu parler de ce dernier, on parle d'un jeu de construction relaxant qui vous emmène dans des villes pittoresques. La bande-annonce :

Construisez des villes pittoresques avec des rues sinueuses. Construisez de petits hameaux, des cathédrales planantes, des réseaux de canaux ou des villes célestes sur des pilotis. Bloc par bloc.



Aucun but. Ni de vrai gameplay. Juste beaucoup de bâtiments et beaucoup de beauté. C'est tout.



Plus une expérience qu'un véritable jeu, dans Townscaper vous aurez la tâche de construire de petites villes colorées, que vous aurez la possibilité de personnaliser. Déjà disponible sur Steam et Nintendo Switch depuis cet été, les retours sont excellents avec plus de 10 000 votes "extrêmement positives".



Townscaper sortira le 20 octobre sur iOS et Android en tant que version premium et les précommandes sont en cours. Avez-vous déjà joué à Townscaper sur Nintendo Switch ou PC ?

