L'Europe va forcer l'USB-C sur iPhone en 2024

Il y a 1 heure

Alban Martin

C'était dans les tuyaux depuis quelques années, la Commission européenne vient de présenter son projet de loi obligeant les constructeurs à vendre des appareils rechargeable par USB-C. Dans le viseur, Apple bien sûr et ses iPhone. Alors que la firme est passée à la norme USB-C en 2015 sur Mac puis en 2018 sur iPad, elle n'a toujours pas proposé de téléphone avec ce port. La cause principale réside certainement dans les accessoires qu'elle et de nombreuses sociétés tierces proposent pour écouter de la musique, partager son écran, recharger, et plus encore.

La Commission européenne vise Apple avec cette loi

Les partenaires du programme MFI - Made for iPhone - d'Apple doivent certainement suivre cette question de près. En effet, tous les accessoires utilisant le Lightning à l'heure actuelle vont devoir évoluer d'ici 2024.



Le but de l'arsenal législatif dévoilé par l'UE est multiple. Le rapport parle de l'harmonisation du port de charge sur les appareils électronique, de la recharge rapide, ainsi que du découplage entre la vente du bloc de charge et de l'appareil. Sont concernés, les tablettes, les téléphones, les casques, les appareils photo, les consoles portables et les enceintes portables.

Le premier argument en faveur de cette démarche est de l'ordre écologique puisque d'après des calculs savants, le passage au tout USB-C permettrait de faire disparaitre près de 1 000 tonnes de déchets électroniques chaque année (le volume des déchets électroniques est de 11 000 tonnes par an en Europe). Le second argument concerne le portefeuille des clients puis qu'ils vont économiser 250 millions d'euros par an en évitant l'achat de chargeurs supplémentaires. D'après l'étude citée par l'UE 38 % des clients se seraient déjà retrouvé contraints d'acheter un nouveau chargeur non compatibles. Bien évidemment, les clients d'Apple vont devoir passer par cette étape douloureuse prochainement puisque le Lightning qui fête ses 10 ans (avant, c'était l'ancien port à 30 broches) sera bientôt de l'histoire ancienne.



Au rayon des obligations pour les constructeurs, notons l'obligation d'afficher des informations précises sur la technologie de charge et les performances sur les boites. La loi précise qu'un câble pourra être fourni, mais que la prise chargeur non. C'est une aubaine pour les industriels qui pourront, à terme, réaliser des économies d'échelles comme ce fût le cas l'an passé pour Apple puis Samsung qui ne fournissent plus de chargeur.



Bonne nouvelle cependant, l'harmonisation de la charge rapide rendra obligatoire le protocole USB Power Delivery qui prévoit une puissance maximale de 100 W. On pourra enfin charger un iPhone 15 en 15 minutes.

Bien évidemment, si le commissaire au marché intérieur Thierry Breton nous explique que la législation va dans le sens des consommateurs, les clients Apple vont devoir passer à la caisse d'ici 2024. Et la firme qui défendait jusqu'ici son port Lightning comme tremplin pour l'innovation va devoir changer ses plans.



Reste que le constructeur californien expérimente actuellement un iPhone sans port, chose qui rentre comme par micracle dans le flou de cette loi qui n'a pas voulu imposer de restrictions sur la charge sans fil. D'après la commission, les fabricants « restent libres d'inclure toute solution de charge sans fil dans leurs produits, parallèlement à la charge filaire via le port USB-C ».

Le projet de loi devrait être adopté en 2022 pour une mise en application en 2024. Vous préféreriez un iPhone sans port ou avec USB-C ?