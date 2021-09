LEGO Star Wars Battles est de sortie sur Apple Arcade

Comme prévu, le nouveau jeu Apple Arcade du jour se nomme LEGO Star Wars Battles, un titre mêle deux univers très riches et souvent synonymes de réussite. Les jeux LEGO associés à d'autres franchises ont rarement déçus les fans, que ce soit sur mobile ou sur consoles.

LEGO Star Wars Battles : un tower defense attachant

Annoncé discrètement le mois dernier par Disney, LEGO Star Wars Battles est évidemment jouable sans publicité, achat intégré ou autre, comme tous les jeux Apple Arcade. Mieux, on pourra s'y frotter sur iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TV, avec une manette de jeu.

Signé du studio TT Games, LEGO Star Wars Battles est un Tower Defense multijoueur PvP en temps réel dans des lieux bien connus aux quatre coins de la galaxie. Bien évidemment, le choix de la Force va déterminer les possibilités et les stratégies possibles. Choisir Luke Skywalker ou Dark Vador n'aura pas le même impact sur le gameplay, et c'est tant mieux. Au-delà de la constitution de son équipe, tout l'intérêt de ce "Battles" est de construire des bases à coup de briques LEGO. Chaque tour possède ses avantages et inconvénients qu'il faudra analyser pour tenter de résister aux attaques ennemis. Justement, le jeu de TT Games comprend 40 unités comme les véhicules AT-ATs, TR-TTs, Y-wings et chasseurs TIE, ou les personnages de Star Wars: La Menace fantôme, Star Wars: Un nouvel espoir et Star Wars: L'attaque des clones, et bien d'autres encore. Mais ce n'est pas tout, les développeurs ont également prévu des coups spéciaux grâce aux capacités uniques de certains protagonistes, je vous laisse deviner.

Que se passerait-il entre un Ewok et un Pillard Tusken ? Est-ce qu'une volée de Porgs pourrait s'occuper d'un Stormtrooper ? Sur qui miseriez-vous si Chewbacca affrontait Boba Fett ? Qui gagnerait une confrontation entre Yoda et Dark Vador ?

Attaquer, défendre, collectionner, améliorer et adapter sont les maîtres-mots de ce tower defense qui pourrait bien faire de l'ombre à des titres déjà bien ancrés.

Enfin, rappelons qu'un abonnement à Apple Arcade est obligatoire pour télécharger Lego Star Wars Battles, un service qui compte désormais plus de 200 titres pour seulement 4,99€/mois ou 49,99€/an. Et même moins avec la plateforme de partage Spliiit.

