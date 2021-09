Le chargeur 96W des MacBook Pro 16 n'est plus en stock

L'adaptateur secteur USB-C 96 W d'Apple, conçu pour être utilisé avec le MacBook Pro 16 pouces sortie en 2019, fait actuellement l'objet d'un délai de livraison rallongé de 2 à 3 mois sur la boutique en ligne de l'entreprise dans de nombreux pays. L'adaptateur est également répertorié comme non disponible pour le pickup en magasin dans la plupart des magasins Apple du monde entier. Un signe du prochain renouvellement de la gamme.

Le signe d'un nouveau modèle de MacBook Pro 2021 ?

Depuis quelques jours, et même quelques semaines dans certaines régions comme au Japon, il faut attendre 2 à 3 mois pour recevoir un chargeur de MacBook Pro 16 pouces.



Alors que nous attendons de pied ferme les nouveaux modèles complètement redessinés de MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces avec puce M1X d'ici le mois de novembre, il faut aussi garder en tête que de nombreuses entreprises technologiques sont confrontées à des contraintes d'approvisionnement en raison d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs. La raison n'est donc pas forcément si claire.

Apple a inclus l'adaptateur secteur 96 W avec le MacBook Pro 16 pouces depuis le lancement de l'ordinateur portable en novembre 2019, et il est également vendu séparément pour 85€. Le MacBook Pro 15 pouces de la génération précédente était fourni avec un adaptateur secteur 87 W.



Les adaptateurs secteurs encore en vente sur l'Apple Store, comme les modèles 20W, 30W et 61W ne sont pour le moment pas confrontés à des retards de livraison. Ce qui laisse place à la spéculation.



Selon les rumeurs et sources les plus fiables, Apple prévoit de sortir les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés avec une version plus rapide de la puce M1 (M1X ou M2), un écran mini-LED plus lumineux, mais aussi le retour de ports pratiques comme un port HDMI et un lecteur de carte SD. Sans oublier un câble d'alimentation magnétique MagSafe. Certains vont même jusqu'à annoncer la suppression de la Touch Bar...



Apple est censé refaire un keynote entre octobre et novembre pour lancer ses ordinateurs ainsi que les AirPods 3, notamment.