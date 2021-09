Crayola Create and Play+ : un titre éducatif bientôt sur Apple Arcade

Alors que Thumper: Pocket Edition+, Tiny Wings+ ou encore NBA 2K22 Arcade arrivent bientôt sur Apple Arcade, un jeu d'un tout autre style vient d'être annoncé pour le service. Crayola Create and Play+ est la version "plus" de l'application éducative originale et colorée pour les enfants. L'original est disponible gratuitement avec des options d'abonnement en achat intégré.



Crayola Create and Play : pour apprendre à coder et à s'amuser

Toujours signé des studios Red Games, Crayola Create and Play+ sur Apple Arcade ne nécessitera évidemment pas d'abonnement supplémentaire par rapport à celui du service de jeux en illimité. Il comprend des exercices de codage, des activités et des coloriages, des mini-jeux et plus encore pour les enfants de 3 à 8 ans.



Regardez le trailer vidéo de l'app de 2018 :

À part dans le catalogue Apple Arcade, Crayola Create & Play+ est vraiment un support ludique et éducatif qui encourage la curiosité, l'indépendance artistique et veut être un lieu sûr pour développer l'expression de soi.



Bien évidemment, Crayola oblige, l'accent est mis sur le dessin, mais les possibilités sont immenses avec du coloriage, mais aussi de la peinture, du pixel-art, des paillettes et même des cours d'art. Pour varier les plaisirs, les développeurs ont intégré des animaux de compagnie dont il faut s'occuper, un laboratoire pour faire des expériences (même cultiver un jardin), des mini-jeux avec des énigmes, ou encore des exercices pour apprendre à coder, à lire et à écrire. Bref, tout un programme pour les enfants. Rappelons qu'un parent doit être présent pour superviser et expliquer ce qui se passe, et qu'il convient de limiter le temps d'écran autant que possible pour les plus jeunes.



Alors que l'application d'origine est toujours disponible sur l'App Store, Red Games confirme que Crayola Create and Play+ offrira le même niveau de contenu et de mises à jour. Si vous souhaitez être informé dès sa sortie, vous pouvez vous inscrire en utilisant le lien App Store plus bas. Il est actuellement répertorié pour le 29 octobre sur la fiche article.

