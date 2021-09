Nexomon Extinction : notre avis sur le concurrent de Pokémon sur iOS

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Si vous avez adoré Pokémon, vous allez certainement aimer Nexomon: Extinction. Deuxième opus de la saga signé Vewo Interactive, il s'agit d'un jeu d'attrape-monstres scénarisé qui s'inspire grandement du premier cité, notamment des titres classiques sur 3DS. Voici notre avis après quelques temps en sa compagnie.



Nexomon: Extinction : tout savoir sur le nouveau jeu de Vewo

Sorti l'an passé sur consoles, Nexomon Extinction venait corriger les défauts de jeunesse du premier épisode apparu en 2017. Plus mature, la nouvelle version est bien plus intéressante, surtout sur mobile car vous n'avez pas besoin de débourser les 29€ demandés sur PS4, Xbox, Switch ou PC. Un achat in-app à 2,99€ suffit à tout débloquer.



Tout d'abord, Nexomon Extinction jouit d'une écriture bien plus consistante que ses concurrents avec une histoire qui tient debout. Mieux, les dialogues sont à la fois travaillés et utiles, avec un humour omniprésent.



Voici le synopsis, suivi du trailer vidéo :

Le monde est au bord de l'extinction alors que le puissant Tyran Nexomon se bat pour dominer les humains et les monstres. Rejoins la Guilde des Dresseurs et commence une aventure héroïque pour rétablir l'équilibre avant que tout espoir ne soit perdu...

Côté gameplay, le titre de Vewo se détache des Pokémon récents par une difficulté plus corsée. Ses combats sont davantage techniques, mais parfois déséquilibrés à cause d'une propension à tout miser sur l'attaque, ce qui est assez dommage. Mais gardez en tête que chaque erreur de stratégie se paye cash (merci l'IA omnisciente), un point intéressant pour les joueurs assidus et las de la faible difficulté des titres actuels de Nintendo.



Concrètement, sachez qu'on peut attribuer jusqu’à quatre capacités à un Nexomon, chacune ayant un rapport fatigue / puissance à juger. Comme souvent, il faudra prendre soin de bien combiner ses créatures pour tirer parti de leur potentiel, mais avec neuf types ce n'est pas une charge trop importante. Les créatures peuvent également recevoir des orbes qui leur confèrent des bonus supplémentaires, une manière d'agrémenter le système de jeu qui compte tout de même 381 bêtes.



Du côté de l'aventure en elle-même, c'est encore un bon point puisque bien que l'histoire nous force à passer par un chemin prédéfini, le dresseur peut se mettre à explorer la jolie carte à sa guise, en tout cas après avoir récupéré son starter. Il rencontrera alors de nombreux ennemis mais pourra également trouver des créatures et les faire progresser comme dans tout bon RPG.



Dernier point, les développeurs ont pensé à introduire un système de difficulté dynamique qui s'adapte à votre niveau et à votre progression. Encore une idée bienvenue pour rallonger une durée de vie déjà colossale.

Notre avis sur Nexomon Extinction

Vewo Interactive nous propose donc une belle alternative à Pokémon, plutôt bien réalisé malgré quelques éléments brouillons. L'identité est là, tout comme la maniabilité ou encore une bande-son qui colle souvent à la situation. Il faut avouer que certains thèmes ne resteront pas dans les annales, mais dans l'ensemble, Nexomon Extinction passe le test haut la main. Le tout, traduit en français.



Nexomon Extinction (RPG) Prix Gratuit Réalisation 4 / 5 Prise en main 4 / 5 Durée de vie 4,5 / 5 Equilibre In-App NC Notre avis 4 / 5

