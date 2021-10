Kathy Rain: Director's Cut revient sur mobile

Il y a 4 heures

Alban Martin

Sorti à l'origine en 2016, Kathy Rain de Clifftop Games et Raw Fury va revenir dans une version améliorée sous la forme de Kathy Rain: Director's Cut plus tard ce mois-ci. Kathy Rain: Director's Cut sortira sur les plateformes mobile, iOS et Android, mais aussi Nintendo Switch et PC.



Kathy Rain : la version améliorée annoncée sur mobile

Kathy Rain: Director's Cut suit une journaliste enquêtant sur la mort de son grand-père et se déroule dans les années 90. Cette version améliorée qui s'apparente davantage à un remake, comprend un scénario étendu, plus de 700 lignes de nouveaux dialogues doublés mettant en vedette les acteurs d'origine, une prise en charge des grands écrans, de nouvelles zones et énigmes, un support des manettes, et plus encore. Il comprendra également une traduction en portugais brésilien avec d'autres langues à suivre.



Regardez la bande-annonce de Kathy Rain: Director's Cut ci-dessous:



La bande-annonce ci-dessus a été racontée par Arielle Siegel qui joue Kathy. Kathy Rain : Director's Cut aura également une fin plus satisfaisante selon les développeurs. À part ces fonctionnalités, Kathy Rain: Director's Cut propose des séquences de mort et des skins de moto pour personnaliser l'apparence de la monture de Kathy.



Reste à connaître le prix avant le lancement le 28 octobre de ce très bon point & click en pixel-art parfaitement adapté à l'iPhone.

Télécharger Kathy Rain à 2,99 €