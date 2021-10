Apple se paye Jason Segel dans la série comique "Shrinking"

Hier à 21:30

Medhi Naitmazi

Apple TV+ a signé un troisième partenariat avec Bill Lawrence. Suite au succès mondial de Ted Lasso, Apple a annoncé le mois dernier que Lawrence produirait une adaptation de Bad Monkey avec Vince Vaughn. Cette fois, Brett Goldstein, son collègue écrivain de Ted Lasso est également dans l'affaire autour d'une nouvelle série comique de 10 épisodes intitulée "Shrinking", mettant en vedette Jason Segel.

Une nouvelle série pour Marshall de How I Met Your Mother

Dans « Shrinking », Segel jouera le rôle d'un thérapeute qui enfreint les règles et dit à ses clients exactement ce qu'il pense, avec un chaos prévisible qui s'en suit. Segel apparaîtra également dans le prochain film Apple TV+ « The Sky is Everywhere ».

Segel, Lawrence et Goldstein sont tous les trois crédités pour l'écriture et la production de la série. Lawrence et Goldstein ont remporté tous deux plusieurs Emmy Awards pour Ted Lasso, et Segel est surtout connu pour son rôle de Marshall dans la sitcom "How I Met Your Mother".

Deadline rapporte qu'Apple cherche à faire signer un accord global à Bill Lawrence, qui est actuellement en pleine négociation de contrat avec Warner Bros. Le producteur est très recherché après le phénomène Ted Lasso. Avec Ted Lasso, Bad Monkey et Shrinking en cours, Apple doit certainement plaire à Lawrence.

En ce qui concerne Ted Lasso, l'écriture de la troisième saison a récemment commencé et le tournage de la série commencera en janvier. La diffusion devrait démarrer vers la fin de l'été 2022.



Rappelons enfin qu'Apple va lancer une autre série sur le même sujet le mois prochain avec The Shrink Next Door.