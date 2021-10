Apple TV+ : voici la bande-annonce de la dernière saison de Dickinson

Comme vous avez pu le voir précédemment, Dickinson va être de retour sur Apple TV+ pour une troisième et dernière saison. À l'occasion de l'arrivée imminente de nouveaux épisodes, Apple a partagé la bande-annonce officielle avec quelques détails sur le casting et le scénario.

Dickinson bientôt de retour

Dickinson ne figure pas comme l'un des programmes qui a rencontré le plus de succès sur Apple TV+, mais c'est une création originale qui a malgré tout trouvé son public et qui a poussé Apple à renouveler sa confiance pour le tournage de nouvelles saisons.

Pour terminer en beauté la série Dickinson, la firme de Cupertino va bientôt sortir la troisième saison qui sera disponible pour tous les abonnés Apple TV+ à partir du 5 novembre prochain. Il s'agira de la dernière saison et donc de la fin de l'histoire de Dickinson.



Pour les prochains épisodes à venir, Apple explique que l'histoire se passera en plein milieu de la guerre de Sécession :

Le temps le plus productif d'Emily Dickinson en tant qu'artiste tombe au milieu de la guerre de Sécession et d'une bataille tout aussi féroce qui divise sa propre famille. Alors qu'Emily tente de combler les clivages qui l'entourent, elle se demande si l'art peut aider à garder l'espoir vivant et si l'avenir peut être meilleur que le passé.

La 3e saison de Dickinson mettra en avant plusieurs célébrités comme Wiz Khalifa qui jouera le personnage de Death, Ziwe qui aura le rôle de Sojourner Truth, Billy Eichner qui jouera le rôle de Walt Whitman ou encore Chloé Fineman en tant que Sylvia Plath.

Au-delà de ces prestigieux invités, on retrouvera tout le casting habituel de la première et seconde saison : Hailee Steinfeld, Toby Huss, Jane Krakowski ou encore Adrian Enscoe.



Dans son communiqué de presse annonçant l'arrivée de la saison 3 de Dickinson, Apple rappelle que le programme a remporté un prix au Peabody Award et a été nominé au GLAAD Media Awards dès la première saison.

Hailee Steinfeld a été nominée par la Hollywood Critics Association dans la catégorie de "Meilleure actrice dans une série de comédies sur un service de streaming".



Apple confirme que les épisodes à venir seront toujours produits par Alena Smith, Michael Sugar et Ashley Zalta pour Sugar23 Productions. On retrouvera également les studios Wiip et Anonymous Content aux commandes de la production.



Si les fans de Dickinson seront probablement heureux de retrouver la suite des aventures d'Emily Dickinson, la mauvaise nouvelle, c’est qu'Apple a choisi le fameux rythme de diffusion que personne n'apprécie... À savoir 1 épisode par semaine !

Apple précise tout de même que le 5 novembre, les trois premiers épisodes seront disponibles avant l'enchainement d'un nouvel épisode tous les vendredis matin.