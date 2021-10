Apple étend le programme de réparation des AirPods Pro à 3 ans

Si vous êtes en possession des AirPods Pro ou d'un AirPods Max, cette nouvelle devrait vous rassurer. Grâce à iOS 15 et le dernier firmware 4A400 des AirPods, il est enfin possible de tracer ses...

Apple développerait actuellement des AirPods Pro avec des fonctionnalités de santé, y compris la surveillance de la température corporelle et de la posture, et la possibilité de...

Un nouveau bug qui peut vous concerner vient d'être relayé massivement sur Reddit. Selon les retours, les commandes vocales via Siri ne fonctionnent pas sur certains AirPods Pro. Un problème qui...

Le programme ne s'applique qu'aux AirPods Pro et non aux AirPods ou aux AirPods Max .

Les AirPods concernés ont été fabriqués avant octobre 2020, et ceux qui ont des AirPods Pro qui rencontrent des problèmes peuvent les apporter en Apple Store ou à un centre de services agréé Apple pour réparation gratuite. Apple dit que les AirPods Pro seront examinés avant la réparation pour vérifier qu'ils sont éligibles au programme. Les écouteurs AirPods Pro démontrant le problème (gauche, droite ou les deux) seront remplacés.

Les clients qui ont acheté des AirPods au lancement en 2019 seront désormais couverts jusqu'en octobre 2022 si ce problème surgit, et ceux qui ont acheté en 2020 avant la sortie de la version améliorée en octobre 2020 peuvent obtenir des réparations jusqu'en 2023.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.