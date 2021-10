Kingdom Rush Frontiers TD+ annoncé sur Apple Arcade

Ironhide Games vient d'annoncer l'arrivée prochaine de son populaire jeu de tower defense Kingdom Rush Frontiers TD sur Apple Arcade, le dernier en date à obtenir le traitement "+". Oui, il s'agit de Kingdom Rush Frontiers TD+. Une manière intéressante pour les développeurs de faire rentrer un peu d'argent avec un classique qui a déjà fait ses preuves.

Ce traitement est devenu une chose régulière pour les abonnés d'Apple Arcade. Les classiques qui sont déjà dans l'App Store sont en cours de refonte pour supprimer les achats et les publicités intégrés avant d'être mis dans Apple Arcade en téléchargement gratuit - du moins pour les abonnés au service.

Le dernier jeu à passer par la case "+" a connu un franc succès lors de sa sortie en 2013 et, probablement, sera toujours aussi populaire sur Apple Arcade.

Les joueurs pourront jouer sur iPhone, iPad et Mac, mais il n'y aura pas de support pour les Apple TV.

Si vous souhaitez améliorer votre expérience de jeu Apple Arcade, n'hésitez pas à connecter une manette MFI qui peut très bien être une DualSense de PS5, une Dualshock de PS4, une manette Xbox ou bien des modèles tiers comme la Razer. Rendez-vous en novembre pour la sortie !

Coming Soon to Apple Arcade: Kingdom Rush Frontiers TD+



Build mighty towers and prepare your defenses against waves of enemies roaming the exotic lands of this strategy game from @IronhideGames.



