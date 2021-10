Des coques et stylets pas chers pour l'iPad Mini 6

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

1



Si il y avait bien un produit à retenir du keynote de rentrée 2021 d'Apple, ce n'était pas l'iPhone 13 mais bien l'iPad mini 6. La nouvelle petite tablette a été complètement renouvelée avec un design actualisé, un écran bord à bord agrandi et amélioré, un Touch ID sur le bouton d'alimentation, la compatibilité avec l'Apple Pencil 2 et une puce A15 dernier cri.

Affichée un peu plus chère que ses ainées, la tablette demande au minium 569€. Un tarif plutôt salé qui demande souvent encore 50€ minimum pour s'offrir une protection décente, et même 130€ pour un stylet. Heureusement, ces accessoires ne se trouvent pas uniquement chez Apple. On vous propose donc plusieurs produits à prix mini qui ont tous de très bons avis.

Des coques pour iPad mini 6

La première est une coque fine et transparente de MoKo qui a l'avantage d'être simple et efficace. Passe-partout, elle convient parfaitement à l'iPad mini 2021 pour amortir les chocs du quotidien sans pour autant cacher le style ou la couleur choisie. On la trouve parfois en promotion.



Son prix est de 11,99€ seulement !

La seconde est une coque renforcée (coloris au choix) signée Timovo qui conviendra à ceux qui ont des enfants et qui les laissent se servir de l'iPad. En effet, outre son côté ludique évident, cette coque procure une protection de premier ordre contre la poussière, les rayures et les chocs avec des angles renforcés, un logement pour l'Apple Pencil ou encore un système de béquille pour visionner des vidéos, taper sur un éclavier ou faire des visioconférences.

Et avec la fonction de réveil automatique, il suffit de relever le rabat pour réveiller rapidement votre appareil.



Son prix est de 15,99€ et même moins cher avec une promotion de 10% actuellement.

Pour ce qui est de la troisième coque, nous avons sélectionné un modèle classique, le Smart Folio. Il s'agit d'un modèle ultra populaire chez Apple qui est ici vendu bien moins cher. Loin des 45€ demandés, la coque de MoKo est fabriqué en cuir PU extérieur et la doublure en microfibre de qualité supérieure, élégant et durable, fournit une protection complète pour votre appareil. Le couvercle avant à trois plis offre deux mode de positions pour visionnage et dactylographie. Et l'iPad mini 6 se réveille automatiquement lorsque le rabat est ouvert.



Son prix est de 14,95€ seulement.

Enfin, quatrième et dernière coque avec le modèle renforcé de Spigen, idéal pour ceux qui vont utiliser l'iPad mini 2021 dans des conditions difficiles voire extrêmes. Que ce soit en entreprise, dans un restaurant, une base de loisir ou autre, l'iPad mini est en sécurité avec la coque Rugged Armor à technologie Air Cushion qui absorbe instantanément les chocs et qui en charge le chargement magnétique de l'Apple Pencil. L'accessoire est ultra résistant et donne accès à tous les ports sans encombre.



Son prix est de 19,99€ seulement !

Des alternatives à l'Apple Pencil

Autre accessoire intéressant pour l'iPad mini 6, le stylet. Alors qu'Apple vend un Apple Pencil 2 à 129€, on trouve des alternatives intéressantes à moins de 30€.



Signé NTHJoys, ce stylet pour iPad propose trois indicateurs pour indiquer la batterie restante. Vous saurez ainsi quand le charger. (3 LED 100%-80%, 2 LED : 75%-35%, 1 LED : 35% -0%).

Compatible à partir des iPad Pro 2018-2021, iPad 6ème génération, iPad Air 3ème génération et iPad mini 5ème génération, cet accessoire peut être connecté magnétiquement aux derniers modèles comme l'iPad mini 6.



Le stylet a une sensibilité élevée à l'inclinaison et la largeur de la ligne change avec l'angle d'inclinaison. Plus l'angle d'inclinaison est petit, plus la ligne est épaisse, ce qui permet d'obtenir un contrôle précis et stable lors du dessin.



Pour écrire, le stylo numérique offre une expérience d'écriture naturelle et fluide. Comme avec l'Apple Pencil, vous pouvez même poser votre paume sur l'écran.



Pour finir, le produit de NTHJoys peut être utilisé en continu pendant 15 à 18 heures après une charge de 2 heures. Il s'éteint tout seul en cas de non utilisation prolongée.



Tout cela pour 29€ seulement, soit 100€ moins cher que l'Apple Pencil qui reste un peu plus performant en termes de précision. Il est livré avec 2 embouts et un câble de recharge USB-C.

Si vous préférez une marque connue, sachez que Logitech propose aussi un Pencil pour iPad à 79€.