[LIVE] Keynote Apple du 18/10 : MacBook Pro 2021, AirPods 3 et Mac Mini

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

C'est (encore) le jour J comme dit Apple au moment de vous livrer un produit de la marque. Il est temps de découvrir la seconde salve de nouveautés matérielles de la rentrée 2021 avec le keynote "Unleashed" dédié aux Mac et probablement aux AirPods. Après l'iPhone 13 le mois dernier, accompagné de l'Apple Watch 7, de l'iPad mini 6 et de l'iPad 9, place à aux ordinateurs et aux écouteurs.



Outre le lancement attendu de macOS 12 Monterey en version finale, nous allons découvrir les tant attendus MacBook Pro 2021 équipés de la nouvelles puce Apple, mais aussi les probables Mac mini et iMac plus puissants, ainsi que les écouteurs AirPods 3.

Lancé par Tim Cook, cet #AppleEvent se tiendra encore une fois à distance et sera pré-enregistré par les responsables de la firme, avant un retour à la normale prévu pour très bientôt.

Quelle heure pour le keynote Unleashed

Soyez présents à 19 h sur notre page keynote (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17 h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la deuxième conférence de rentrée dédiée aux nouveautés matérielles d'Apple. Tout sera retranscrit en français et en images ici-même, cf lien ci-dessous.

Les nouveautés possibles du keynote Apple

La conférence nommée Unleashed sera l'occasion de découvrir les nouveaux Mac, avec les MacBook Pro 2021 en tête d'affichage qui devraient inaugurer plusieurs nouveautés.



Outre la nouvelle puce M1X (ou M1 Pro / M1 Max), Apple a travaillé sur tous les fronts pour nous offrir un ordinateur réellement nouveau. On compte sur une dalle miniLED à 120 Hz, un design entièrement revu, des ports HDMI, SD Card et MagSafe, ainsi qu'une possible encoche en haut de l'écran pour inclure tous les composants nécessaires et affiner les bordures le plus possible.



Autrement, Apple devrait lancer le Mac mini et l'iMac haut de gamme avec la même puce M1X.



Enfin, les AirPods 3 devraient être lancés ce soir, et même disponible à la commande puisque l'Apple Store est déjà fermé. Nouveau design avec une tige réduite et un format proche de celui des AirPods Pro, tout en n'intégrant pas la réduction de bruit active.



Enfin, certains attendent toujours un signe du côté des Apple Glass et / ou de l'Apple Car. Mais rien n'est moins sûr.

Comme suivre le keynote d'Apple en français

Pour ne rien manquer, comme d’habitude depuis 13 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. On retranscrira l’évènement en direct et en français, tandis qu'on présentera l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque produit.

Tim Cook ouvrira la conférence numérique ce soir à 19 heures (heure de Paris), rejoignez-nous dès 18h45 pour suivre cet évènement avec nous en direct sur notre page Keynote ou via notre compte Twitter @iPhoneSoft_fr avec les moments les plus importants. Le résumé sera aussi publié sur notre page Facebook. Il y a également notre application iSoft à retrouver sur l'App Store et qui trône régulièrement dans le top 50 des apps d'actualité. Elle permet de recevoir les notifications et de profiter d'un confort de lecture inégalé.



Et comme souvent, Apple diffuse son évènement en direct sur Youtube qu'on retrouve directement sur notre page keynote :

