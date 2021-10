Le PDG d'Intel espère que tout n'est pas fini avec Apple

Intel a deux objectifs pour les prochaines années selon son PDG. Dans un premier temps, battre la puce Apple Silicon et dans un second, relancer un partenariat avec Apple. Possible ou irréaliste ?

L'espoir fait vivre !

L'hiver dernier, Apple a dévoilé les premiers Mac M1. Une révolution pour la Pomme car ce sont les tout premiers modèles équipés d'une puce Apple Silicon et donc d'une puce maison. De plus, qui dit puce maison dit au revoir Intel qui était depuis plusieurs années le partenaire d'Apple sur ce segment.

Une initiative qui n'avait bien évidemment pas été du goût du PDG d'Intel qui avait donné son avis à travers plusieurs interviews. Il y a tout juste trois mois, il déclarait même qu'Intel a les moyens et l'ambition de battre les performances d'Apple Silicon d'ici quatre ans.



Une déclaration pleine d'ambition mais loin d'annoncer une guerre commerciale. Si à première vue on peut penser qu'il souhaite faire le concours de qui sera le meilleur dans quelques années, sa dernière interview indique l'inverse.



Comme il l'a décrit dimanche soir sur HBO, Intel a bien l'intention de fabriquer des meilleures puces qu'Apple mais avec comme objectif principal de reconquérir le cœur de la société la plus valorisée en bourse au monde et ainsi renouer un partenariat.



S’il faut saluer l'ambition du PDG d'Intel, il faut tout de même reconnaître que cela paraît compliqué voire tout simplement impossible. Premièrement car la transition d'Apple se passe à merveille et que sa toute première puce M1 est d'une puissance exceptionnelle, sans parler de son efficience elle-aussi phénoménale. Deuxièmement car il est difficile d'imaginer Intel rattraper son retard sur la firme de Cupertino tant elle possède de l'avance actuellement. Rendez-vous dans quatre ans...



D'ailleurs, le Keynote prévu ce soir à 19 heures devrait nous révéler les nouveaux MacBook Pro avec une puce M1 Pro ou M1 Max, encore plus puissante que celle que nous connaissons jusqu'à présent. Nul doute que les équipes d'Intel seront à l'heure pour découvrir ce qu'elle a dans le ventre.



