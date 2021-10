L'AppleCare+ pour le MacBook Pro 16 pouces est au tarif de 399 €

Si Apple est l'une des marques les plus utilisées au monde, elle n'en reste pas moins l'une des plus chères. Preuve en est, l'assurance made in Apple proposée par la marque lors de l'achat d'un MacBook Pro 16 pouces est d'un montant de 399 €. En légère augmentation par rapport au modèle précédent.

Une assurance au prix d'un iPad

Apple a fait la présentation en début de semaine de son tout nouveau MacBook Pro. Une puissance légendaire grâce aux puces M1 Pro et M1 Max mais également un tout nouveau design avec des bords moins épais autour de l'écran et l'apparition de la fameuse encoche.

Tout cela à un prix car le modèle le moins chère commence tout de même à 2749 € pour la version 16 pouces. Mais comme on pouvait s'en douter, il n'y a pas que le prix du produit en lui-même qui est élevé. Si vous souhaitez prendre l'assurance proposée par Apple sous le nom d'AppleCare+, veuillez prévoir un budget supplémentaire.



Comme indiqué par Apple lors de la sélection sur l'Apple Store, il faudra débourser la modique somme de 399 € en plus pour protéger votre MacBook Pro 16 pouces avec AppleCare+. C'est une augmentation de 20 € si on compare avec la génération précédente. Au passage, pour le modèle 14 pouces, le tarif sera de 299 € soit 100 € moins chère.



Pour rappel, AppleCare+ offre une protection de trois ans et permet deux "accidents" tous les 12 mois. En bref, elle couvre deux problèmes par an durant trois ans. Attention tout de même, seuls les problèmes de fabrication sont entièrement aux frais de la marque. Pour ce qui est des accidents, cela permet de "seulement" réduire la franchise.