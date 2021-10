MacBook Pro 16 M1 Max : un mode haute performance exclusif ?

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Réagir



Si Apple nous en a mis plein la rétine avec la présentation de ses nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, il semblerait qu'il y ait encore une dernière surprise. Si vous achetez un MacBook Pro 16" M1 Max, un mode "haute performance" devrait être activable pour booster encore un peu plus la puissance sur un court laps de temps. Explications.

Un mode réservé au MacBook Pro 16" M1 Max

D'après les propos de Steve Moser, confirmés par MacRumors auprès d'Apple, un mode performance devrait être présent dans le MacBook Pro 16" sur les configurations les plus "haute gamme". Comme son nom l'indique, son objectif sera de pousser la puissance de la machine au maximum durant un certain temps, lorsque vous effectuez les tâches les plus gourmandes.

Un mode surtout destiné aux professionnels et qui a bien évidemment toute sa place dans cette machine qui se veut avant tout pour les "Pro", en manque de puissance lorsqu'ils travaillent. Vous l'aurez compris, ce mode "haute performance" sera l'inverse du mode économie d'énergie.



Ce n'est pas pour rien que nous avons précisé plus haut que ce mode serait disponible seulement sur les configurations les plus "haute gamme" car oui, ce mode sera seulement disponible sur le MacBook Pro 16" équipé d'une puce M1 Max. Le modèle 14" M1 Max et le 16" M1 Pro n'auront pas cette chance bizarrement.



En premier lieu, une mention à ce mode dans le code source de MacOS Monterey avait été repérée fin septembre et voici ce qu'elle indiquait :

Votre Mac optimisera les performances pour mieux prendre en charge les tâches gourmandes en ressources. Cela peut entraîner un bruit de ventilateur plus fort.



Le nouveau mode n'est pas susceptible d'être utilisé dans des cas de travail typiques, mais plutôt lorsque les utilisateurs peuvent rendre des fichiers plus volumineux ou des tâches graphiques intensives qui nécessitent une amélioration supplémentaire des performances.

Pas de panique tout de même, car si ce mode indique bien qu'il offre une puissance accrue à un moment donné, il ne devrait pas être utile pour la majorité d'entre nous. Avec les performances des M1 Pro et M1 Max annoncées par Apple, il sera possible de tout faire, même d'effectuer les tâches les plus gourmandes en ressources. Les premiers benchmarks l’ont confirmé.