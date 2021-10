GTA San Andreas bientôt jouable en VR

Hier à 21:29 (Màj hier à 21:43)

Alexandre Godard

3



On peut le dire, le passé va bientôt rencontrer le futur. Comme l'a annoncé Facebook (enfin Meta) lors de sa conférence ce soir, GTA San Andreas va débarquer sur son casque de réalité virtuelle, l'Oculus Quest 2. De quoi revivre l'aventure de Carl Johnson, CJ pour les intimes, de la manière la plus réaliste possible.

GTA San Andreas en VR

Décidément, les nouvelles autour de GTA sont en nombre en ce moment. En attendant la sortie de GTA V nex-gen début 2022, Rockstar a officialisé GTA The Trilogy pour le 11 novembre au prix de 60 €. À l'intérieur du bundle, nous aurons le droit à GTA III, GTA Vice City et enfin, GTA San Andreas.

De la nostalgie à gogo pour les fans de longue date qui souhaiteraient se replonger dans ces histoires légendaires du jeu vidéo. Rockstar Games ne s'était pas arrêté là car dans la foulée, nous avons appris que le PS Now et le Xbox Game Pass intègreront chacun un des jeux de la trilogie dans leur abonnement.



Mais ce n'est pas terminé ! Facebook a gardé le meilleur pour la fin et a fait son show lors de sa conférence. Comme l'a annoncé le groupe, GTA San Andreas va arriver sur Oculus Quest 2. D'après les explications, cela fait plusieurs années que le jeu est en préparation.



Au-delà de cette annonce riche en émotions, nous sommes au regret de vous annoncer que pour le moment, il n'y a ni date de sortie, ni images, ni gameplay. Espérons tout de même que cela soit prévu pour la fin d'année 2021.