Sony annonce avoir vendu 13,4 millions de PS5 en un an

Hier à 14:20

Alban Martin

Sony n'a que faire des pénuries d'approvisionnement généralisées, puisque la firme a écoulé encore plus de PlayStation que prévu. Avec 3,3 millions d'unités vendues au deuxième trimestre fiscal 2021, contre 2,2 millions au trimestre dernier, la PS5 est désormais chez 13,4 millions de clients d'après le dernier communiqué de Sony. Les ventes de jeux ont également augmenté de manière significative à 76,4 millions d'unités contre 63,6 millions au trimestre précédent, en grande partie grâce aux jeux tiers.

Les résultats financiers de Sony sur le 2e trimestre fiscal de 2021

Au total, cela représentait une belle augmentation de 27 % des revenus du jeu à 645,4 milliards de yens (5,68 milliards de dollars). Cependant, le bénéfice d'exploitation de 82,7 milliards de yens (728 millions de dollars) a diminué par rapport au trimestre dernier de 3,4 milliards de yens (29 millions de dollars). L'exercice financier de 2021 de Sony se termine le 31 mars 2022.

Mais, comment le profit peut-il être plus faible lorsque les ventes et les revenus sont en hausse ? Alors que Sony a vendu plus de jeux au trimestre dernier, les titres de première partie ont chuté de manière très significative, passant de 10,5 millions au trimestre dernier à 7,6 millions au deuxième trimestre. Cela a été compensé en nombre par des jeux tiers, mais ceux-ci n'ont pas tendance à être aussi rentables. Microsoft et Sony ont tous deux acquis des studios de jeu pour booster leurs titres de premier plan, mais Microsoft a été plus prolifique à cet égard avec notamment le rachat de Bethesda.

Et alors que les ventes de PS5 sont en hausse, les unités PS4 ont considérablement chuté, passant d'un demi-million le trimestre précédent à seulement 200 000. D'autres facteurs mentionnés par Sony sont une "perte résultant de prix stratégiques pour le matériel PS5 qui ont été fixés inférieurs aux coûts de fabrication". Cela signifie que Sony a peut-être vendu la PS5 avec des bénéfices minimes ou négatifs ce trimestre alors qu'il tentait de contourner les pénuries de puces. Cependant, en août, la société a déclaré qu'elle ne vendait plus la PS5 à perte.

Malgré la baisse du revenu trimestriel, la division "jeux" de Sony semble être assez solide. Dans son appel aux bénéfices d'août, Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, a déclaré aux investisseurs que son objectif de vente de PS5 était légèrement supérieur aux 14,8 millions de ventes réalisées par la PlayStation 4 au cours de sa première année. Sur la base des chiffres d'aujourd'hui, les ventes PS5 suivent de près cette trajectoire, entravées par la crise sanitaire et maintenant sur les semi-conducteurs.

La société a également déclaré à l'époque qu'elle avait obtenu suffisamment de composants pour atteindre les 22,6 millions d'unités vendues en mars 2022. Cela suffirait à respecter ses projections de ventes, en tout cas si la production suit la demande pendant les fêtes de fin d'année. Et ça, ce n'est pas gagné car elle est souvent en rupture de stock chez Amazon, Fnac et autre Boulanger.