Réparabilité du MacBook Pro 2021 : iFixit attribue un 4/10 (vidéo)

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



iFixit a publié plus tôt cette semaine un teaser axé sur les batteries de son démontage du nouveau MacBook Pro 2021. Et maintenant, l'expert est de retour avec une vidéo complète qui nous donne un aperçu clair des composants des nouveaux modèles.

Un démontage complet du MacBook Pro 2021

Comme iFixit l'a mentionné dans son premier article, il est plus facile d'ouvrir un MacBook Pro qu'auparavant parce qu'Apple ne colle plus les batteries. Au lieu de cela, il y a des languettes de traction adhésives qui simplifient le remplacement. Les réparations ne sont cependant pas simples, car il y a le système de haut-parleurs à gérer près de la batterie, et les languettes adhésives des deux cellules principales ne sont accessibles qu'en retirant le trackpad.

Les ventilateurs sont plus grands que ceux qui étaient dans la machine de génération précédente, et il y a plus d'espace pour le système de haut-parleurs en raison du châssis plus épais. La batterie a une capacité totale de 99,6 Wh (8693 mAh) dans le MacBook Pro 16 pouces, ce qui est légèrement moins conséquent que sur le modèle de 2019 qui fonctionnait sous Intel 99,8 Wh).

Avec les améliorations d’efficacité introduites avec les puces M1 Pro et Max, l'autonomie de la machine est tout de même grandement améliorée, ce que nous sommes en train de confirmer en testant le dernier MacBook Pro 14 pouces. Pour information, le modèle 14 pouces est doté d’une batterie de 69.6 Wh (6068 mAh).

Autre changement, un système de câbles d'affichage mise à jour qui leur donne plus de mou lorsque l'écran est ouvert ou fermé, ce qui devrait éviter les problèmes "Flexgate" qui ont affecté les anciens modèles de MacBook Pro.

Si les trois ports USB-C, le port MagSafe et la prise casque sont modulaires et facilitent donc la réparation, en revanche, le port HDMI et l'emplacement pour carte SD sont soudés sur la carte logique. La mémoire (RAM) et le stockage (SSD) sont également intégrés et ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.

Dans l'ensemble, iFixit a attribué au MacBook Pro M1 Pro un score de réparabilité de 4/10 en raison de l'utilisation de vis pentalobe, de la difficulté à retirer le couvercle supérieur et des problèmes de réparation de composants tels que le capteur d'empreintes digitales et l'écran, qui perdent des fonctionnalités durant le processus si exécuté hors d’un Apple Store ou réparateur agréé.

iFixit prévoit également de faire un démontage écrit complet du MacBook Pro 14 pouces, qui, selon lui, est très similaire à la machine de 16 pouces. Logique.