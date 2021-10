Le retour de l'iMac Pro en 2022 avec la puce M1 Pro / Max ?

L'iMac de nouvelle génération actuellement en préparation pourrait s'appeler "‌iMac‌ Pro", selon le leaker Dylandkt. L'ordinateur de bureau comporterait les mêmes puces M1 Pro et M1 Max qu'Apple a introduites avec les nouveaux MacBook Pro 2021, avec possiblement "une configuration supplémentaire".

Un iMac Pro de retour l'an prochain ?

Apple utiliserait le nom "Pro" pour différencier le grand modèle du dernier ‌iMac‌ 24 pouces sorti plus tôt cette année. Comme il utilisera les puces ‌M1‌ Pro et Max, Apple le considère comme un appareil "Pro" et serait prêt à le nommer ‌iMac‌ Pro selon Dylandkt.

Le leaker prétend que le ‌iMac‌ comportera un mini-écran LED de 27 pouces avec la technologie ProMotion (120 hz), bien que certaines rumeurs antérieures aient indiqué que la prochaine génération d'iMac‌ aurait un écran plus grand, probablement 32 pouces. Contrairement au ‌iMac‌ 24 pouces, l'iMac‌ Pro comporterait des cadres noires affinés autour de l'écran.



Du point de vue de la conception, il pourrait ressembler au ‌iMac‌ 24 pouces et au Pro Display XDR, et Apple a apparemment testé Face ID pour la machine, mais ce n'est pas une fonctionnalité confirmée.



Le modèle de base comporterait 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage, et tous les modèles seraient équipés d'un port HDMI, d'un emplacement pour carte SD et de plusieurs ports USB-C/Thunderbolt, comme ce qu'on a vu avec les derniers MacBook Pro. Apple inclurait également un port Ethernet sur l'adaptateur secteur.



Dylandkt dit que l'iMac‌ Pro aurait un prix de départ positionné à 1999 $, et qu'il serait lancé au premier semestre 2022. Le nouvel iMac‌ Pro remplacera donc les modèles ‌iMac‌ 27 pouces actuels à puce Intel. Logique.



Les rumeurs autour de ce modèle sont finalement assez rares, Mark Gurman de Bloomberg ayant confirmé qu'une telle machine était en préparation il y a quelques mois. Apple aurait même mis en pause le plus grand ‌iMac‌ pour se concentrer sur le modèle 24 pouces.



Dernièrement, l'analyste Ross Young a également déclaré qu'Apple travaillait sur un nouvel iMac avec un écran mini-LED 120 Hz.



En tout cas, cette nouveauté marquerait le retour de la gamme iMac Pro, la firme ayant abandonné la génération précédente en mars 2021.