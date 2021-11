ROBLOX est de retour après une panne de 3 jours !

Il y a 22 min

Medhi Naitmazi

Décidément, les pannes sont légions ces derniers temps du côté des services en ligne populaires. Après Facebook, Twitch ou encore Snapchat, c'est au tour du jeu Roblox de sombrer. Et l'attente aura été longue pour les millions de joueurs accrocs à la plateforme.



ROBLOX a subi une longue période d'indisponibilité

En effet, Roblox est enfin de retour après une panne de près de trois jours. Le développeur de la plate-forme a déclaré qu'il ramenait "incrémentiellement" les régions en service après avoir identifié la cause hier soir. L'entreprise avait identifié un premier problème le samedi 30 octobre, mais il lui aura fallu 24 heures de plus pour tout remettre en ordre de marche.

L'entreprise n'a pas détaillé la cause, mais avait précédemment exclu des "expériences ou des partenariats" particuliers. Certains avaient imputé la panne à une promo avec la chaîne de restaurants Chipotle qui a été lancée une demi-heure avant que les serveurs ne tombent dans la soirée du 28 octobre. Pour information, le partenariat avec le fast food permettait d'avoir des avatars Roblox habillés avec des costumes inspirés de Chipotle, les joueurs pouvant rendre visite à un stand pour obtenir un Burrito gratuit dans la vraie vie.

Quelle que soit la raison de la panne, elle a eu un effet durable. Roblox compte plus de 40 millions d'utilisateurs quotidiens et a accueilli d'importants concerts ces derniers mois.



Si vous ne savez pas ce que c'est, Roblox est un jeu vidéo free-to-play et massivement multijoueur en ligne destiné aux enfants et adolescents, créé par David Baszucki, sorti en 2004 en version bêta, puis en version finale en 2005. Il s'agit d'un jeu pour créer des jeux en ligne.



La popularité de Roblox tient dans la créativité offerte aux utilisateurs qui peuvent programmer facilement leurs jeux sur le forum dans le langage Lua et les vendre à d'autres utilisateurs en utilisant la monnaie numérique Robux. De plus, Roblox fusionne le jeu avec les structures familières du créateur en ligne et des espaces communautaires popularisés par des plateformes comme YouTube et Twitch. C'est comme cela que Roblox rapporte plus de 3 millions de dollars par mois à ses créateurs.

