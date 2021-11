Netflix : le service de jeux arrive demain sur Android, plus tard sur iOS

Ça y est, l'heure d'écrire un nouveau chapitre est arrivée pour Netflix puisque le géant du streaming vient d'annoncer sur Twitter le lancement officiel de son service de jeux. Ce dernier se fera demain, dans un premier uniquement sur Android, avant d'être rattrapé par iOS "plus tard".

Cette décision n'est pas voulue, mais fait suite aux restrictions imposées sur l'App Store par Apple.

C'est donc officiel, demain les utilisateurs Android pourront découvrir le nouveau service de jeux proposé par Netflix. Mike Verdu, vice-président du développement des jeux chez Netflix :

Nous aimons les jeux, qu'il s'agisse de jeux physiques (Floor Is Lava), de jeux d'esprit (The Circle) ou de Squid Game. Et nous aimons divertir nos membres. C'est pourquoi nous sommes ravis de franchir la première étape du lancement des jeux Netflix sur mobile dans le monde entier. À partir d'aujourd'hui, les membres du monde entier peuvent jouer à cinq jeux mobiles : Stranger Things : 1984 (BonusXP), Stranger Things 3 : The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo & Rogue Games), et Teeter Up (Frosty Pop). Que vous ayez envie d'un jeu occasionnel que vous pouvez commencer à partir de zéro ou d'une expérience immersive qui vous permet de vous plonger dans vos histoires préférées, nous voulons commencer à construire une bibliothèque de jeux qui offre quelque chose pour tout le monde. Nous n'en sommes qu'aux premiers jours de la création d'une expérience de jeu exceptionnelle, et nous sommes ravis de vous accompagner dans ce voyage.

Netflix indique également qu'il travaille à la création d'une grande variété de titres pour son service, et je ne vous cache pas qu'on a hâte d'en savoir plus !

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮



Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.



It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At