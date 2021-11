TRANSFORMERS Tactical Arena se déchaîne sur Apple Arcade

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



Les fans de Transformers ont maintenant un nouveau jeu à essayer, en tout cas pour ceux qui sont abonnés à Apple Arcade. Transformers Tactical Arena est maintenant disponible en téléchargement sur l'App Store. C'est la sortie de la semaine pour la plateforme de jeux en illimité.



TRANSFORMERS Tactical Arena est de sortie

Dévelopé par Red Games Co, Transformers : Tactical Arena est un nouveau jeu PvP en temps réel qui est maintenant disponible sur iPhone, iPad Mac et même Apple TV. L'idée est de participer à des combats stratégiques en temps réel avec vos Transformers préférés.

Rassemblez une équipe de tous vos Transformers préférés ! Frayez-vous un chemin à travers les rangs des arènes compétitives dans ce jeu de stratégie PvP en temps réel ! Débloquez de nouvelles cartes, maîtrisez leurs capacités uniques et faites évoluer votre stratégie pour obtenir un avantage concurrentiel. Avec des dizaines de personnages familiers, des structures puissantes et un arsenal d'unités de soutien tactique à votre disposition, aucune bataille ne se ressemble.

En tant que jeu du catalogue Apple Arcade, ce nouveau Transformers est complètement exempte de publicité et d'achat intégré. La seule chose qui peut entraver le plaisir ici est ce sont les éventuelles défaites. L'ensemble est magnifiquement réalisé avec des effets spéciaux qui flattent la rétine et un gameplay plutôt bien calibré. On en redemande.

Apple Arcade coûte 4,99 € par mois et vous donne accès à une tonne de grands jeux, tandis que ceux qui utilisent plusieurs services Apple devraient probablement également consulter le forfait d'abonnement Apple One.

Prêt à vous battre pour Cybertron ? Transformers: Tactical Arena est disponible en téléchargement dès maintenant.

Télécharger le jeu TRANSFORMERS Tactical Arena