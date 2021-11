Profitez de Disney+ à 1,99€ le premier mois (offre Disney+ Day)

Hier à 20:05

Julien Russo

Réagir



Devenue une référence dans le monde du streaming et probablement un futur leader sur ce marché ultra concurrentiel, Disney+ nous surprend aujourd'hui avec une offre qui consiste à brader le premier mois de l'abonnement. Découvrez cette offre exceptionnelle disponible jusqu'au 14 novembre !

Disney+ en promotion

Vous n'avez jamais encore essayé Disney+ depuis sa disponibilité en France ? C'est probablement l'occasion parfaite pour découvrir le service de streaming au catalogue très complet.

En effet, sur Disney+ vous retrouvez les productions Pixar, Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic ainsi que la catégorie Star qui est dédié à un public plus mature.

Profitez également de créations originales populaires comme Y Le dernier homme, Books of Blood, Only Murders in the Building, Big Sky ou encore Dans les étoiles.



Vous l'aurez compris, pendant la première année de sa disponibilité, Disney+ était plutôt concentré autour des contenus pour enfants et adolescents, aujourd'hui le service de streaming de Mickey s'adapte à tous les profils d'utilisateurs.

Sans surprise, cette offre inédite avec le premier mois à 1,99€ est exclusivement réservée aux nouveaux abonnés, il s'agit d'une offre de découverte.

Au-delà de la période de réduction, votre abonnement passera automatiquement au tarif de 8,99€/mois ou 89,90€ si vous choisissez de souscrire à l'abonnement Disney+ annuel (plus avantageux financièrement).

Le Disney+ Day

On ne va pas se le cacher, Disney+ n'est pas un habitué de ce type d'offre promotionnelle, c'est pour cela qu'on se demande, mais pourquoi cette soudaine générosité ?

En réalité, il y a une raison : le service de streaming fête ses 2 ans d'existence.

Bob Chapek le PDG de The Walt Disney Company a expliqué dans un communiqué :

La journée Disney+ inaugurale est une célébration à grande échelle de nos abonnés dans toute l'entreprise. Cette journée spéciale donne vie à notre mission de divertir, d'informer et d'inspirer les fans et les familles du monde entier grâce à la puissance d'une narration inégalée, et deviendra un évènement annuel qui sera amplifié à travers nos entreprises partout autour du monde.

En plus de cette offre à 1,99€ le premier mois, Disney+ sort le grand jeu niveau contenu. Pour célébrer ce second anniversaire, les abonnés retrouveront dès le vendredi 12 novembre le film Maman, j'ai raté l'avion ! (ça recommence) avec Archie Yates, Ellie Kemper, Rob Delaney et Timothy Simons.

Autre super nouvelle, la série Olaf présente avec le bonhomme de neige de la Reine des Neiges débarquera également le 12 novembre, préparez-vous à du fun et de bons moments en famille.



Les abonnés pourront aussi profiter du court-métrage Ciao Alberto et d'un épisode spécial des Simpson qui vont parodier plusieurs classiques des célèbres films Disney qui ont bercé notre enfance.

Télécharger l'app gratuite Disney+