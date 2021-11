Genshin Impact 2.3 : la mise à jour "Ombres au cœur du blizzard" est disponible

Suite à la pré-installation qui a été mise en ligne en début de semaine, la mise à jour 2.3 de Genshin Impact est désormais disponible dans le monde entier. Le patch "Shadows Amidst Snowstorms" (Les ombres au cœur du blizzard) apporte les personnages Arataki Itto et Gorou, un nouvel événement, une nouvelle histoire et une nouvelle quête, le monstre Loup Alpha doré qui apparaît comme un boss, et bien plus encore.

Genshin Impact passe à la version 2.3 sur iOS, Android, PC, PS4 et PS5

Genshin Impact 2.2 a récemment apporté la collaboration avec Horizon Zero Dawn sur les plateformes autres que PlayStation, mais aussi le 120 HZ sur certains appareils iOS, et plus encore. Si vous avez préinstallé Genshin Impact 2.3 sur iOS, Android ou PC, il vous suffira d'attendre quelques secondes au lancement du jeu pour qu'il soit validé et vous permette de reprendre le jeu. Les versions PS5 et PS4 n'ont toujours pas droit au système de pré-installation. Les rediffusions de l'événement de souhaits pour Albedo et Eula reviennent également avec la mise à jour d'aujourd'hui.



Regardez la bande-annonce de Genshin Impact 2.3 "Shadows Amidst Snowstorms" ci-dessous :

Voici toutes les nouveautés de Genshin Impact :

La version 2.3 de Genshin Impact « Ombres au cœur du blizzard » est désormais disponible !

[Nouveaux personnages] Arataki Itto, Gorou

[Nouvel événement] Événement thématique de la version « Ombres au cœur du blizzard »

[Nouvelles histoires] Nouvelles quêtes d'histoire et escapades

[Nouvelles armes] Brise-pierre de corne rouge, Fuseau de cinabre

[Nouveau monstre] Loup alpha doré

[Nouveau système] Mise à jour de la Sérénithéière

Si vous n'avez pas encore essayé Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. La version PC est disponible sur le site officiel et sur l'Epic Games Store. Si vous jouez sur iOS, avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5, vous pouvez désormais utiliser les manettes PS5 et Xbox Series X|S pour jouer à Genshin Impact. Rappelons que nous avions adoubé Genshin Impact à sa sortie, ce jeu d'action-RPG inspiré de Zelda ayant même été désigné comme le titre de l'année 2020.

