Apple TV+ : une sélection de films et séries TV pour la fin d'année

Hier à 21:45 (Màj hier à 21:45)

Vidéo

Guillaume Gabriel

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas avec, pour la plupart d'entre vous, des vacances bien méritées. L'occasion parfaite de se rattraper et de se mettre à jour au niveau des nouvelles séries et des films qui ont vu le jour pendant 2021.

Et parmi les plateformes de streaming, on n'oublie pas Apple TV+ qui, malgré son catalogue encore un peu faiblard, a de petites pépites à proposer aux abonnés. Pour l'occasion, la Pomme vient de publier une vidéo d'une sélection de créations originales à regarder pendant cette période.

Apple dévoile une sélection de films et de séries TV

Les plus beaux succès et les stars de l'année sont sur Apple TV+ Visionnez en streaming les derniers drames, comédies et émissions spéciales, et laissez le bonheur s'installer.

Dans cette vidéo, que vous pouvez retrouver ci-dessous, il y en a pour tous les goûts : l'excellent entraineur Ted Lasso, la série The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, le film Finch avec Tom Hanks ou encore Foundation et Swan Song, qui sortira prochainement.



Pour rappel, vous pouvez retrouver une offre unique vous donnant accès au service de streaming d’Apple au prix de 4,99€/mois. Et de votre côté, quelle série ou film conseillez-vous ?