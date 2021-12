Sony avait prévu de lancer PS Now sur iOS en 2017

Il y a 7 heures (Màj il y a 1 heure)

Consoles

Medhi Naitmazi

Réagir



En 2017, Sony prévoyait apparemment de lancer son service de jeu en streaming « PlayStation Now » sur les smartphones, selon un document fuité du procès Epic contre Apple obtenu par The Verge. Une offre qui aurait été la première du genre sur l’App Store.

Un service de jeux qui aurait pu arriver en 2017

Un document d'Apple fait en effet référence à une "extension mobile non annoncée d'un service de streaming existant pour les utilisateurs de PlayStation, avec un accès en streaming à plus de 450+ jeux PS3 pour commencer, et avec des jeux PS4 à suivre."



Cette extension pour appareils mobiles ne s'est jamais concrétisée. PS Now est toujours disponible, offrant des jeux PS4, PS3 et PS2 qui peuvent être joués sur PS5, PS4 ou des PC Windows, mais il n'y a jamais eu de version pour iOS ou Android, et PlayStation ne l'a pas porté sur le Mac.



Apple a donc discuté de PS Now à l'époque, mais elle a certainement commencé à travailler sur le service de jeux Apple Arcade au même moment, pour le lancer finalement en 2019.

Sony a été précoce dans le domaine du cloud gaming avec PS Now. Il a été lancé en 2014, des années avant que ses concurrents ne travaillent sur des offres similaires. GeForce NOW a suivi en 2015 en version bêta, mais Google Stadia n'a pas été lancé avant 2019 et Xbox Cloud Gaming en 2020.



La raison pour laquelle Sony n'a jamais donné suite avec une version mobile de PS Now n'est pas claire, car le logiciel aurait été lancé avant qu'Apple n'introduise des règles strictes en matière de cloud gaming dans l'App Store avec les débuts de Google Stadia et Xbox Cloud Gaming.



Sony dispose de Remote Play pour accéder aux jeux de PS4 et PS5 sur divers appareils, mais l’application nécessite une console PlayStation, alors que « PS Now » n'en a pas besoin. Les rumeurs suggèrent que Sony pourrait à l'avenir dévoiler un service de jeu en nuage mis à jour pour rivaliser avec Xbox Game Pass, mais il n'est pas clair si le nouveau service viendra sur les appareils mobiles. Si tel est le cas, Sony devra probablement suivre la voie empruntée par Microsoft et Google, qui proposent une solution basée sur Safari car Apple ne valide pas ce genre de service, à moins que tous les jeux ne soient publiés également séparément, comme ce que font Netflix et GameClub...