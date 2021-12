L’élégant PC Matebook D15 s'offre une super promo (-33%)

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Windows

Alexandre Godard

Le Black Friday est passé, mais il reste encore de superbes affaires à faire avant Noël. En effet, si vous avez besoin d'un ordinateur portable élégant, performant et pas cher, ne cherchez plus. Le Matebook D15 de 2020 est à prix cassé sur Amazon, à 469€ au lieu de 699€. Une offre immanquable surtout que le modèle s'inspire très fortement des MacBook d'Apple.

La promotion de la semaine est attribuée au MateBook D15 de Huawei

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable qui ressemble à un MacBook, le HUAWEI MateBook D15 est celui qu'il vous faut, d'autant plus qu'il est actuellement en super promo sur Amazon. Avec son magnifique écran bord à bord, son châssis en aluminium, sa recharge ultra-rapide et ses fonctions modernes comme le capteur d'empreintes pour se connecter façon Touch ID, le MateBook D15 met la barre haute dans tous les secteurs afin de conquérir un large public. On pourrait le résumer ainsi : un MacBook Air géant sous Windows 10.

Voici la fiche technique du MateBook D15 :

Écran 1920 x 1080 de 15.6 pouces

1.53 kg

16.9 mm d'épaisseur

Intel Core i3-10110U de 10e génération

8 Go + 256 Go

Chargeur USB Type-C 65 W (53% de batterie récupérée en 30)

Capteur d'empreinte digitale intégré au bouton d'alimentation

Windows 10 (compatible Windows 11)

Caméra rétractable

Châssis en aluminium (coloris argent)

Un produit alléchant sur le papier d'autant que son prix défie toute concurrence. Affiché de base au prix de 699 €, ce MateBook D15 est actuellement en promo à seulement 469 €. Un prix "minuscule" si on le compare avec un produit concurrent équipé des mêmes caractéristiques.

Il s'agit d'un ordinateur grand format mais léger, qui permet de surfer, de faire de la bureautique (Excel, Word, etc), de regarder des films en streaming (Netflix, Disney, Apple TV+, etc) mais aussi de profiter des jeux vidéo. Sans être un foudre de guerre, il fait tourner les Sims 4, Genshin Impact et tout un tas de titres actuels. Si vous en voulez plus, sachez qu'il est possible de configurer plus de RAM et des processeurs plus rapides au moment de l'achat.

Un ordinateur portable idéal pour un étudiant ou encore une personne qui a besoin d'une machine pour télétravailler. Si vous possédez déjà ce MateBook D15, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.