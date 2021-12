Micromania condamné pour pratiques commerciales trompeuses

Il y a 1 heure (Màj il y a 7 min)

Consoles

Julien Russo

3



Spécialiste dans les jeux vidéos et consoles depuis 1983, la célèbre société française Micromania vient d'être condamnée pour pratiques commerciales trompeuses. Sur son site, comme sur les réseaux sociaux, le groupe a été obligé de publier un message visant à informer ses clients d'un manque d'honnêteté.

L'extension de garantie au cœur de la condamnation

Si vous êtes un gamer habitué à Micromania pour acheter les dernières sorties jeux ou les nouvelles consoles, il y a fort à parier qu'on vous a déjà posé cette question : "souhaitez-vous ajouter une extension de garantie à votre achat ?". Comme partout ailleurs, cette extension va continuer à couvrir les potentiels dysfonctionnements de votre console de jeu après l'expiration de la garantie légale.



Jusqu'ici, tout est normal. Cependant, Micromania a eu une mauvaise approche avec sa clientèle. L'entreprise française a ouvertement expliqué pendant une multitude d'années que l'extension de garantie proposée lors d'un achat était une "assurance maison". En réalité, il s'agit d'un produit assurantiel géré par un courtier d'assurances qui a signé un contrat avec Micromania.



Résultat, tous les clients qui donnaient leur accord pour une extension de garantie ne le donnait pas à Micromania, mais au partenaire qui n'était pas du tout mentionné pendant la souscription à l'extension de garantie.

Sans surprise, cette pratique commerciale est trompeuse et illégale vis-à-vis de la loi, le client se doit d'être informé quand il accepte une proposition venant d'un tiers !

Aujourd'hui, la direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes demande à Micromania de cesser immédiatement les pratiques commerciales trompeuses suivantes :

- À présenter une information confusionnelle sur les droits des consommateurs en matière de garantie légale de

conformité et de garantie commerciale

- À présenter faussement une garantie dénommée « extension de garantie » comme une garantie commerciale proposée et

vendue par «micromania », alors que celle-ci se révèle être un produit assurantiel géré par un courtier d'assurances,

- À restreindre les droits des consommateurs en imposant dans le cadre des modalités et du contenu de la garantie

légale, des obligations non prévues dans les textes légaux, ou encore en subordonnant la validité du contrat afférent

à l'« extension de garantie » à une activation sur le site dans les 15 jours de l'achat de celle-ci en magasin.

de telles pratiques trompent les consommateurs sur leurs droits à garantie et sur la portée des engagements de

l'annonceur « Micromania».

Au-delà de cette condamnation, l'entreprise française passe aussi par ce qu'on peut appeler le "message de la honte", Micromania doit afficher un message informant de la sanction reçu sur son site internet, mais également sur les réseaux sociaux.

On peut apercevoir un grand texte à la police noire et au fond jaune sur le site internet de Micromania et sur le compte Twitter.