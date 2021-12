Microsoft pense à un Surface Trio avec 3 écrans

Alors qu'Apple reste toujours sur son iPhone classique avec un seul écran, ses concurrents comme Samsung ou Microsoft imaginent déjà des appareils à trois dalles. En effet, après les Galaxy Fold et Surface Duo, les deux géants déposent des brevets qui vont encore plus loin. Le dernier en date est signé de la firme de Redmond qui inaugure un Surface Trio, carrément.

Et pourquoi pas 3 écrans sur un smartphone ?

La nouvelle demande de brevet publiée par l’USPO il y a quelques jours présente un smartphone capable de se replier en deux endroits. La société créée par Bill Gates avait déposé le même genre de brevet quelques mois avant la présentation de son Surface Duo fin 2019.

Un format plus classique

Sans surprise, les illustrations qui accompagnent le dépôt décrivent un smartphone avec trois écrans distincts reliés entre eux par deux charnières. Cela permet d'avoir un téléphone plus fin, mais aussi une tablette plus large une fois l'appareil déplié. L'avantage serait notamment d'avoir un format plus classique pour regarder des films ou jouer avec un ratio plus proche d'un 16:9 par exemple. Mieux, le troisième écran offrira enfin la possibilité d'avoir un écran externe quand le téléphone est replié, contrairement au Surface Duo actuel.

Encore un surcoût à prévoir

Si tout cela est séduisant sur le papier, nous avons trois inquiétudes sur cet éventuel Surface Trio. Le premier point concerne le prix. Avec un écran supplémentaire, le tarif risque de gonfler encore un peu plus et donc dépasser les 1399€ demandés pour le premier modèle.



Ensuite, ajouter une charnière reviendrait à diminuer la durée de vie potentielle du produit puisqu'on sait que les faiblesses de cette gamme se concentrent sur ce point.



Enfin, quid de l'épaisseur ? Déjà conséquente avec une seule pliure, elle pourrait encore doubler avec un rabat supplémentaire, en tout cas avec les composants que l'on connait.



Bien évidemment, il ne s'agit que d'un brevet et rien d'indique que le constructeur ira au bout. Mais nul doute que l'évolution des téléphones est loin d'être terminée, sachant que certains experts pensent que l'iPhone sera remplacé par des lunettes Apple Glass d'ici dix ans.