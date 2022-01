Google dénonce une pression psychologique sur les ados pour qu'ils passent à l'iPhone

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les adolescents choisissent toujours un iPhone quand on leur demande quel smartphone ils veulent ? Si vous n'avez jamais trouvé la réponse, Google a sa petite idée. Le vice-président de l'entreprise a expliqué qu'Apple ne cesse de mettre une pression psychologie sur les moins de 18 ans pour qu'ils prennent un iPhone plutôt qu'un smartphone sous Android.

La semaine dernière, un rapport de Piper Sandler mettait en avant le fait que les adolescents américains privilégient l'iPhone dès qu'il s'agit de choisir leur premier smartphone ou de renouveler celui-ci.

Dans une enquête qui a recueilli les résultats de 10 000 adolescents résidant aux États-Unis, il s'avère que 87% possèdent déjà un iPhone et que 88% souhaitent rester dans l'écosystème Apple pour leur prochain smartphone.



Ces résultats ont fait le tour du monde et ont attiré l'attention de Hiroshi Lockheimer le vice-président de Google. Selon ses propos dans le Wall Street Journal, si Apple rencontre autant de succès auprès des jeunes, c'est parce que l'entreprise met une pression psychologique en permanence sur les adolescents. Apple irait même jusqu'à utiliser des manœuvres d'intimidation. C'est dire à quel point Lockheimer s'est complètement lâché pendant l'interview...

Évidemment, après de tels propos, le vice-président de Google s'est expliqué et son raisonnement décrit à la perfection la stratégie utilisée à travers iMessage.

Dans le passé, la firme de Cupertino a refusé de partager sa messagerie instantanée en tant qu'application sur le Play Store, si Apple a fait ce choix, c'est qu'il y a une raison toute réfléchie...



En effet, Lockheimer affirme qu'Apple profite volontairement des limitations de l'expérience utilisateur iMessage - SMS. Quand deux utilisateurs ont un iPhone tout devient plus facile, ils peuvent s'échanger des GIF, des fichiers volumineux (vidéos 4K, vidéos de longue durée...) et peuvent même jouer à des jeux.

Dès qu'un utilisateur sur iPhone va voir qu'il reçoit des bulles vertes, il va comprendre que la personne avec qui il discute n'a pas d'iPhone, beaucoup d'adolescents ont le réflexe de dire pendant la conversation "tu n'as pas d'iPhone ?" ou "tu n'as pas activé iMessage ?".



Avec cette technique qu'exploite Apple, les jeunes incitent inconsciemment leur entourage à passer à l'iPhone pour profiter du confort d'iMessage. Auparavant, cela concernait aussi FaceTime, mais désormais Apple a ouvert les vannes pour que les utilisateurs Android rejoignent les conversations audio ou vidéo.

Selon le vice-président de Google, cette stratégie n'est pas là par hasard, Apple fait tout pour que les utilisateurs sous Android se sentent exclus en ne pouvant pas profiter des joies de l'écosystème Apple.

On pense à iMessage, mais on peut aussi parler du SharePlay dans FaceTime qui ne fonctionne que si votre correspondant possède un iPhone sous iOS 15. Dans le cas contraire, il ne sera pas possible de partager la musique que vous écoutez, la série que vous regardez ou tout simplement de partager votre écran.

Apple’s iMessage lock-in is a documented strategy. Using peer pressure and bullying as a way to sell products is disingenuous for a company that has humanity and equity as a core part of its marketing. The standards exist today to fix this. https://t.co/MiQqMUOrgn