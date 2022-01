Suite au rachat d’Activision Blizzard, Microsoft créé l'entreprise Microsoft Gaming

L'annonce est un véritable fracas dans le monde du jeu vidéo : Microsoft vient d'annoncer officiellement le rachat d'Activision Blizzard pour la modique somme de 70 milliards de dollars. Une véritable aubaine pour le géant américain qui met la main sur des licences de prestige comme Diablo, Overwatch ou encore World of Warcraft.

Et pour l'occasion, une autre annonce vient d'avoir lieu, liée à ce rachat important. En effet, Microsoft vient de révéler la création d'une nouvelle entreprise du nom de Microsoft Gaming.

Microsoft Gaming : la nouvelle entreprise du géant américain

Suite à l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, la firme de Redmond vient de publier un nouveau communiqué dans lequel elle informe la création de Microsoft Gaming. Une nouvelle organisation dans laquelle on retrouve Phil Spencer à sa tête, dont le but est de gérer « les 25 millions d’abonnés du Game Pass », d'améliorer le cloud et de travailler sur le projet Métaverse de la société.

Ensemble, nous construirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu’ils veulent, pratiquement où ils veulent. À la clôture de l’opération, Microsoft disposera de 30 studios internes de développement de jeux, ainsi que de capacités supplémentaires d’édition et de production d’esports.

Un coup énorme de la part de Microsoft.



